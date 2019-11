Conozca a Mariela Ruiz, la guatemalteca que maquilla a celebridades internacionales

Mariela Ruiz es una guatemalteca que se destaca como maquillista profesional. (Foto Prensa Libre: Cortesía Mariela Ruiz).

Una coincidencia llevó a la maquillista guatemalteca, Mariela Ruiz, hasta donde está ahora, trabajando con celebridades y personalidades de la televisión internacional, en alfombras rojas y otros grandes eventos.

Mariela nació en San Marcos, Sacatepéquez, de donde es su madre. Y creció en el municipio de San Pedro, del mismo departamento, de donde se origina su padre. “Por ello digo que soy mitad de San Marcos y mitad de San Pedro”, indica la maquillista profesional.

“Mi carrera inició de una forma divertida”, expresa Mariela, pues, coincidentemente, su amiga tenía una hija con el mismo nombre. “Una vez, mi amiga había comprado dos boletos para asistir a un evento de belleza y su hija no quiso ir. Al tener la entrada con mi nombre, fui y vi cómo maquillaban”, dice.

Fue allí donde Mariela buscó la oportunidad de ser maquillada por una chica de “TNT Agency”. “Ella me dijo que ya tenía una modelo, pero le insistí y le dije que su modelo no iba a llegar”, agrega. Y, en efecto, la modelo de la chica no asistió al evento y maquilló a Mariela, quien quedó maravillada del resultado. “Vi un cambio radical en mí, entonces dije ‘esto es lo que quiero hacer’”, expresa.

A partir de dicha experiencia, Mariela tomó el curso de dicha academia y añade que fue entonces cuando se abrieron las puertas. “Gracias a ellos fue que entré a Univisión, empecé a trabajar en Telemundo y a maquillar en alfombras”, agrega.

Y, aunque Mariela se encontraba constantemente rodeada de personas famosas, ella se reservaba de expresar su emoción. “Al estar al lado de ellos siempre buscaba tratarlos de la misma manera que a cualquier persona”, dice, y considera que esta es una de las razones por las que empezó a agradar a los artistas.

Yo no los estorbaba, no les pedía una foto y creo que fue una de las claves importantes en mi carrera, porque siempre me porté con ellos por su lado más humano, dándoles su espacio”, expresa la maquillista profesional.

Una mujer de fe

Para Mariela, ser creyente cristiana ha influido en su personalidad y en su manera de desenvolverse entre el ámbito de la fama. “Si tienes una necesidad, puedo orar por ti. Me importa cómo es tu vida, cómo estás tú”, añade.

Asimismo, cuenta una anécdota en la cual se encontraba con J Balvin en Premios Lo Nuestro, hace unos meses. “Él estaba pasando por una situación en su vida y no quería darle entrevista a la prensa. Yo le dije ‘estoy orando por ti’, y él regresó a mi y me dio un abrazo”. Ante esto, Mariela cuenta que los periodistas estaban asombrados por la manera en que ella había llamado la atención del artista. “Para mí es importante que ellos sepan que hay un Dios en el que todo mundo puede confiar”, expresa.

Mariela se ganó la confianza

Con el pasar del tiempo, la maquillista guatemalteca se ha ganado la confianza de las celebridades de las que se rodea y añade que tiene muchas historias que contar: “son historias muy privadas que jamás saldrían” y considera que los artistas valoran su confidencialidad. “Ellos dicen que ‘si hay alguien fiel aquí, es Mariela’. ‘Si hay alguien que sabemos que no dirá nada de lo que pasa detrás de escena, es Mariela’”, agrega.

De igual forma, la profesional en maquillaje refiere que los artistas han hablado temas privados delante de ella en repetidas ocasiones y, en distintas oportunidades, ha opinado en estas conversaciones.

La carrera de maquillaje ha sido una agradable experiencia para Mariela, quien dice que “todos han sido muy lindos. Cuando van para la alfombra, me saludan. Los niños de CNCO son súper agradables y, a donde quiera que van, me saludan. Uno de ellos dice ‘diles, diles quién es el más guapo’ y le digo ‘sí, tú eres el más guapo’”, comenta en tono de broma.

Otras anécdotas

El trabajo es una actividad que Mariela disfruta y se dan situaciones divertidas. “Una vez, se nos olvidó colocarle una pestaña a una persona e íbamos corriendo, tratando de ponérsela con toda la seguridad a su lado, porque ya tenía que estar en el escenario”, cuenta con risas.

Asimismo, recuerda que le costaba maquillar a Joan Sebastian. “Mientras yo lo maquillaba de un lado, él se quitaba el maquillaje del otro. Además, me cantaba mientras hacía mi trabajo y me ponía nerviosa porque tenía una gran voz, era un señor lindo”, agrega.

La transformación del maquillaje

La maquillista cuenta que lleva más de diez años de carrera: “casi no maquillé a gente de afuera porque, cuando me enseñaron a maquillar, justo se abrió la puerta grande y llegué a Univisión”, explica.

Pero, más allá de maquillar a las grandes personalidades, Mariela también ha ofrecido su trabajo a mujeres que sufren de depresión. “He trabajado mucho con mujeres maltratadas, otras que han estado en drogadicción, y me encanta saber que hay en ellas una transformación, que se sienten bien”, expresa.

Mariela ve su trabajo como una manera de predicar. “La transformación que se hace a través del maquillaje es como una vida cristiana que, cuando vas transformando tu vida, hay muchos obstáculos, muchas cosas que no las ves bien, pero al final es agradable”, explica. Y es justamente la transformación de las personas lo que la maquillista más disfruta de su profesión.

De igual forma, Mariela está consciente de que muchas personas no pueden pagar su trabajo, pero para ella es agradable darles una sorpresa. “Me dicen que no podrían pagarme, pero me aparezco y las maquillo. Eso es lo más especial”, dice.

Nuevos proyectos

Más allá del maquillaje, Mariela está ampliando su carrera, pues cuenta que ha conocido a mucha gente del medio y se le han abierto puertas. “También estoy representando artistas. Trabajo con el hermano de Tito el Bambino, el Bambi”, agrega. Asimismo, agrega que tiene un proyecto con el músico Fabián Pacheco, compositor de la canción “en peligro de extinción”. “Ahora los artistas me buscan para organizarles entrevistas y que les arme una rueda de prensa, pero ha sido a partir de mi trabajo en Univisión”, dice.

Un mensaje de Mariela

La maquillista indica que los guatemaltecos son conocidos por ser respetuosos y humildes. “A donde quiera que vamos, marcamos una huella y esa es una de las claves para poder caminar en la vida”, dice.

“Me gustaría decirle a la población guatemalteca que el corazón alegre hermosea el rostro, independientemente del maquillaje que quieran usar. Si se tiene un corazón alegre, tendrá belleza a donde quiera que vaya, con o sin maquillaje”, expresa Mariela, que hace de su trabajo una labor más humana.

