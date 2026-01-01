¿Por qué se cree que el 2026 es un “año 1”? Esto explica la numerología

Cada inicio de año representa un nuevo comienzo. Sin embargo, los numerólogos enfatizan que el 2026 es un año 1, por lo que lo consideran propicio para nuevos comienzos, liderazgo y otras cualidades atribuidas a este número.

La numeróloga Gerie Bauer explica en su obra Numerología para principiantes que un año 1 marca el inicio de un nuevo ciclo y representa oportunidades para corregir errores y avanzar de forma positiva hacia el futuro.

Según la numerología, para determinar la vibración numérica de un año se deben sumar todos sus dígitos y reducir el total a una sola cifra.

En este caso, la suma de los dígitos de 2026 da como resultado diez (2 + 0 + 2 + 6 = 10). Al reducirlo a un solo dígito (1 + 0), se concluye que la vibración de este año corresponde al número 1, según distintas fuentes internacionales.

Ciclos numerológicos de nueve años

Cada nueve años se repite este ciclo, ya que todos los años se reducen a cifras del 1 al 9. Asimismo, el número 1 se vincula con la energía de la carta de tarot El Mago, de acuerdo con algunos astrólogos.

Esta carta también se asocia con nuevos comienzos, liderazgo, fuerza de voluntad, originalidad y capacidad de creación, según se indica en el libro 1000 prácticas de esoterismo.

Características numerológicas del 2026

Según la revista mexicana Selecciones, estos son algunos aspectos relevantes de un año con vibración número 1:

El número 1 simboliza independencia, liderazgo, comienzos, creatividad y acción consciente .

. Esta energía impulsa a crear proyectos desde cero, apostar por las ideas propias, cambiar de hábitos, adoptar un nuevo estilo de vida y asumir responsabilidades personales

Para prepararse ante este nuevo inicio, se recomienda definir metas claras, estar abiertos al cambio, fortalecer el liderazgo personal y conectar con el propósito de vida

Además de su asociación con algunas cartas del tarot, otros astrólogos relacionan esta vibración con el arcángel Miguel, quien representa fuerza y protección para la apertura de un nuevo camino

Para aprovechar esta vibración, expertos sugieren rituales como la escritura de metas, limpieza del hogar para dejar atrás lo viejo, meditaciones para visualizar este nuevo inicio y afirmaciones orientadas a un nuevo comienzo

Finalmente, recuerde que esta visión del Año Nuevo es subjetiva y cada persona es responsable del significado que puede atribuirle a la misma.