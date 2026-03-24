¿Quién es Monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus, nuevo obispo de Escuintla?

Monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus, quien fungía como obispo de Zacapa y Chiquimula desde el 2016, fue nombrado obispo de Escuintla por el papa León XIV.

La noticia se dio a conocer este martes 24 de marzo del 2026 por medio de un comunicado emitido por la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) y firmado por monseñor Víctor Hugo Palma, arzobispo de Los Altos y vicepresidente de la CEG.

“Por indicaciones de la Nunciatura Apostólica en Guatemala, con mucha alegría compartimos con ustedes la noticia del nombramiento por Su Santidad León XIV de S. E. monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus como obispo de la Diócesis de Escuintla, quien era hasta ahora obispo de Zacapa-Chiquimula y prelado de Esquipulas”, se lee en el documento.

Asimismo, en el escrito se pide al pueblo de Dios unirse en oración por el servicio pastoral que iniciará con las nuevas comunidades que fueron puestas a su cuidado.

La noticia ha sido replicada por diversas parroquias y entidades, como el Arzobispado de Guatemala, que compartió en sus redes sociales la alegría por el nombramiento.

“El día de hoy, el Santo Padre León XIV ha nombrado obispo de la Diócesis de Escuintla a monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus. El Señor le bendiga y acompañe en su nueva misión pastoral”, publicó.

La Diócesis de Escuintla permanecía sin pastor desde diciembre del 2024, cuando su anterior pastor, monseñor Víctor Hugo Palma, fue designado arzobispo de Los Altos, Quetzaltenango-Totonicapán.

¿Quién es monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus?

Originario de Azulco, Jalpatagua, Jalapa, monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus nació el 2 de agosto de 1963. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor Nacional de La Asunción, en Guatemala, y fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1994 para la Diócesis de Jalapa.

Fue director del Seminario Menor de Jalapa, vicepárroco de Quezada y El Progreso Achuapa, Jutiapa, y párroco de San Luis Jilotepeque, Jalapa.

En el 2000 viajó a Roma, Italia, para formarse en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo la licenciatura en Teología Bíblica.

Del 2004 al 2009 fue formador en el Seminario Mayor de La Asunción, en Guatemala, y al año siguiente fue nombrado párroco de Mataquescuintla, Diócesis de Jalapa.

El 22 de febrero del 2016 fue nombrado obispo de Zacapa y prelado de Santo Cristo de Esquipulas. Luego, el 21 de mayo del mismo año, recibió la consagración episcopal.

El 24 de marzo del 2026 fue trasladado y nombrado obispo de Escuintla por el papa León XIV.