21 días sin móvil: en qué consiste el experimento que reveló los beneficios de alejar a los escolares del celular

En una era marcada por la evolución tecnológica, mantenerse alejado del teléfono móvil y de las redes sociales parece cada vez más difícil. Sin embargo, un estudio realizado en Europa mostró los beneficios que tiene para los escolares desconectarse durante varios días de estos dispositivos.

Conocido como el Gran Experimento del Teléfono Móvil Dok 1, el estudio, realizado en forma de reto, busca explorar qué pasa con el estado de ánimo, la mente y el comportamiento de las personas al desconectarse del dispositivo móvil durante tres semanas.

El estudio, efectuado en marzo pasado, involucró a unos 72 mil estudiantes de nivel diversificado de Austria, Suiza, Alemania e Italia. Los resultados demostraron que las primeras horas son las más difíciles para los adolescentes, pero también para sus seres queridos.

El reto, que inició el pasado 4 de marzo, llevó a los estudiantes a participar en el “Gran Experimento del Teléfono Móvil Dok 1”, el cual les dio la oportunidad de explorar nuevas formas de ocupar su tiempo y replantearse la relación con el dispositivo móvil y las redes sociales.

Los estudiantes, de entre 10 y 18 años, demostraron que sí existen mejoras al separarse del dispositivo móvil. La agencia EFE destacó que unos 46 mil estudiantes completaron los cuestionarios antes del experimento, al concluirlo y cinco semanas después, y presentaron resultados positivos.

Quienes completaron las tres semanas del reto señalaron haber experimentado mejoras en la calidad del sueño, reducción de los síntomas de depresión y aumento del bienestar mental.

Oliver Scheibenbogen, psicólogo jefe del Instituto Anton Proksch, de Viena, supervisó el experimento junto con el centro de consultoría IR&C y desglosó los resultados obtenidos en el estudio.

Datos científicos obtenidos en el experimento

La mitad de los participantes llegó al experimento con problemas para dormir. Al terminar, esas dificultades habían disminuido un 23%.

Más de la mitad de los estudiantes declaró sufrir síntomas de depresión leves o moderados, y otro 11% reportó síntomas moderados o graves. Luego de permanecer sin conexión en el dispositivo móvil, la proporción de jóvenes sin síntomas depresivos aumentó aproximadamente un 15%.

Cinco semanas después, el análisis de los indicadores mostró una leve tendencia de retorno a los valores iniciales, aunque sin alcanzarlos, lo que evidencia efectos duraderos. Además, se registró una mejora del bienestar mental del 18%.

Beneficios de dejar el teléfono en grupo

Uno de los beneficios que demostró el experimento fue hacerlo en grupo. Al inicio, se destacó que un 70% de los escolares presentaba un “uso problemático” de internet, cifra que se redujo al 58% tras tres semanas.

También destacó que la mayoría de quienes completaron el experimento se apoyó en el trabajo colectivo. “Cuando lo haces en grupo, tus amigos están ahí y puedes superar las fases difíciles con mayor facilidad. Pueden motivarse mutuamente, y eso ayuda muchísimo”, declaró Lisa Gadenstätter, presentadora del programa.

Entre los estudiantes que completaron los 21 días, los de menor edad mostraron mayor perseverancia que los mayores. En cuanto a los retos, se destacó que las mayores recaídas ocurrieron el primer día del estudio, cuando los jóvenes revelaron que se les hacía difícil no estar disponibles.

Otra de las razones para abandonar el experimento fue la insistencia de los padres de los participantes, quienes señalaban que no podrían contactarlos. “Estos jóvenes sienten que ya no pueden comunicarse con sus amigos ni con sus padres sin un teléfono inteligente”, señaló Gadenstätter.

Los resultados también destacan un aumento de la actitud crítica de muchos jóvenes hacia las redes sociales, pues dos tercios de los estudiantes encuestados se mostraron a favor de prohibirlas para menores de edad.

El tiempo de permanencia en redes sociales podría estar relacionada con los sentimientos de soledad de las personas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)