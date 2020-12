Cambios positivos en la alimentación durante la pandemia

Para algunos la pandemia les ha dado la oportunidad de mejorar su salud nutricional. (Foto Prensa Libre: cottonbro/Pexels).

Una encuesta hecha a 28 mil personas en 30 países por Herbalife asegura que más personas han implementando cambios positivos en su estilo de alimentación, lo cual podría influir en su salud general. A nivel mundial, más de 10 mil de ellos mencionó haber hecho modificaciones en su rutina de alimentación y para bien.

Lea más ¿El tiempo a favor nuestro? ACAN-EFE 9 de diciembre de 2020 a las 05:00h

Dentro de los hallazgos se encuentran personas que consumieron menos azúcar o dejaron algunos “gustitos” que se daban y que posiblemente no aportaban a nivel nutricional. Siete de cada 10 encuestados manifestó que su nueva dieta duró más porque la hicieron durante la pandemia actual, a diferencia de si la hubieran hecho en otro momento.

Una de las medidas que facilitó este cambio es el hecho de tener más tiempo en casa porque esto les permitió investigaran más de alimentos saludables y tuvieron espacio en sus agendas para cocinar y aprender nuevas recetas.

También es posible que las dietas a base de vegetales estén en aumento: el 61% de los encuestados manifestó que le gustaría incorporar más alimentos vegetales en la dieta, pero que no estaba seguro por dónde comenzar.

El médico Kent Bradley, Director de Salud y Nutrición Global, Herbalife Nutrition aclara que la pandemia ha causado mucha devastación y la encuesta solo refleja que para algunas personas ha significado un cambio positivo para su salud.

“También quiero ser claro en este sentido: el control de peso no los prevendrá de contraer el virus ni garantizará que sobrevivan una infección. Es bueno hacerlo por muchas razones, pero por favor nunca lo consideren como un sustituto del distanciamiento social ni de otras medidas de protección, ni de los tratamientos médicos prescriptos”, agrega Bradley.

¿Cómo sumarse a esta tendencia sana?

Si para usted el proceso de mejorar su alimentación no ha sido sencillo, no se fruste y es importante reconocer que la pandemia no ha sido fácil para todos.

La nutricionista Rosa María Mendoza ha tenido una dinámica de trabajo virtual con la mayoría de sus pacientes. “En esta época o en cualquier otra que se quiera hacer algo, el primer paso es tener una intención y decir qué es lo que quiero y cómo me deseo sentir y a partir de ello estar más claro que si quiero sentirme en paz buscaré qué me la brindará, por ejemplo, podría decidir hacer más ejercicio o para otros la paz la encontrarán descansando”, y por ello asegura que el ideal es no enfocarse únicamente en la comida en sí, durante esta época.

Podría interesarle Una alimentación para fortalecer el organismo Ingrid Reyes 4 de abril de 2020 a las 04:50h

Durante las fiestas ayudará a profundizar en el por qué de esta época. “A veces nos enfocamos en el tamal, el poche y otras tradiciones, pero es importante visualizar qué significa en realidad y centrarse en ello. Hay comida rica, pero no es eso lo central”, dice Mendoza.

En la práctica recomienda además escuchar el cuerpo y da algunas recomendaciones:

Aprendamos a entender el hambre. En ocasiones si vamos a tener una comida de fiesta no se come todo el día y dejar de comer no es parte del autocuidado. El ideal es atender el hambre en el momento que surge y reconocer sus señales y también las de llenura. Busque quedarse cómodamente lleno.

Si se pasa de comida en algunas de las fiestas no se sienta culpable. Sea compasivo con usted y siga su ruta después de este momento.

Esta es una época difícil dice Mendoza, “está bien no sentirse feliz o con el espíritu de esta época y tiene el derecho de honrar esas emociones”, explica.

Si ha permanecido este año en el autocuidado y mejorado sus hábitos recuerde que esto es 365 días y no detenga sus propósitos. Siempre analice en cómo quiere sentirse y ajuste sus prioridades.

“Me encantaría comentar que existe una fórmula saludable que le funciona a todos… pero no es así, para cada persona es diferente”, agrega Rosa María Mendoza.

Agrega que como nutricionistas ellos dan una guía, pero es preciso reconocer que cada uno es el experto en su cuerpo y tendrá requerimientos distintos. Mendoza agrega que se debe velar por una salud integral y no solo corporal, así fortalecer la salud emocional y del cuerpo.

En las fiestas de fin de año

Si tiene dudas de cómo comenzar a trabajar su salud nutricional acérquese a un especialista. También compartimos algunas ideas de Herbalife para que se encamine en estas fiestas.

Es posible que estas fiestas sean diferentes para todos porque comenzamos a despedir un año 2020 sin precedentes. Algunos de nosotros quizás no nos reunamos con familiares ni amigos como todos los años o, si lo hacemos, estamos planificando las fiestas con ciertos recaudos. Ya sea que deje todo para más adelante o sienta desde ahora el espíritu festivo, es muy probable que la comida de las fiestas siga siendo un componente importantísimo de las celebraciones.