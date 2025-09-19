¿El pilates puede hacer que mis músculos sean “largos y delgados”?

He oído que el pilates puede darte músculos largos y delgados. ¿Eso tiene algo de cierto?

Es una promesa que existe casi desde hace tanto tiempo como el pilates: mediante ejercicios de resistencia y estiramientos muy controlados y de baja intensidad, el entrenamiento puede ayudar a las personas a desarrollar un alargamiento y “tonificación” de sus músculos, haciendo que la forma de sus cuerpos se vuelva más parecida a los de los bailarines profesionales, o dándoles lo que algunos han llamado un “cuerpo de pilates”.

Sin embargo, a pesar de los numerosos beneficios basados en pruebas del pilates para la salud y la aptitud física, esta afirmación en particular tiene más de publicidad que de ciencia, dijo William Kraemer, profesor emérito del departamento de kinesiología de la Universidad de Connecticut.

“Tus músculos no pueden literalmente alargarse”, dijo Kraemer, pues su longitud se determina por tu genética. Y si tu físico parece “tonificado”, eso por lo general significa que tienes menos grasa corporal.

Pero el pilates sí afecta a tu cuerpo de forma diferente que el levantamiento de pesas, según explicaron expertos en ciencias del ejercicio a The New York Times. Esto es lo que hay que saber.

Las afirmaciones sobre el "cuerpo de pilates" tienen una larga historia

Cuando el boxeador y gimnasta alemán Joseph Pilates llevó por primera vez su entrenamiento a Nueva York en la década de 1930, este se ganó la reputación entre las bailarinas profesionales de ballet de que ayudaba a aliviar dolores y a rehabilitar lesiones.

En las décadas siguientes, muchas bailarinas se convirtieron ellas mismas en instructoras y propietarias de estudios de pilates, y servían como anuncios vivientes de la promesa estética de la disciplina, explicó Shari Berkowitz, profesora y educadora de pilates en Peekskill, Nueva York, quien también ha estudiado biomecánica.

Los promotores del fitness aprovecharon la promesa implícita: haz lo que hacen los que practican pilates, y tú también podrás verte como ellos. “Fue una gran estrategia de mercadotecnia”, dijo Berkowitz. Pero el pilates no hizo que las primeras personas en adoptarlo fueran largas y delgadas; ellas simplemente eran mujeres largas y delgadas que, además, practicaban pilates.

Berkowitz dijo que, al afirmar que el pilates puede hacer que te vuelvas esbelta, quienes lo promueven también están alimentando a una cultura que durante mucho tiempo ha venerado la delgadez y temido que otras formas de entrenamiento de fuerza —específicamente, levantar pesas— te vuelvan una persona “corpulenta”.

El pilates desarrolla fuerza, pero no mucha masa muscular

Practicar pilates con regularidad puede aumentar significativamente tu resistencia muscular, pero normalmente solo se traducirá en aumentos modestos de tamaño muscular, señaló Carrie Lamb, propietaria de un estudio de pilates y fisioterapeuta en Golden, Colorado.

Esto se debe a que el pilates tradicional no suele sobrecargar los músculos. Cada ejercicio se repite pocas veces, y luego se pasa al siguiente; la carga sobre tu sistema musculoesquelético es de ligera a moderada.

Si no has tenido mucha actividad durante un tiempo, lo más probable es que tus músculos aumenten un poco de tamaño al principio, pero “no es la forma más eficaz” de aumentar masa, dijo Lamb.

Y para la mayoría de la gente, “aumentar de volumen” no ocurre por accidente. Se necesitan años de entrenamiento estratégico de fuerza y nutrición, dijeron los expertos.

Es importante vigilar la postura antes de realizar cualquier ejercicio y hacerlos correctamente para evitar lesiones. (Foto Prensa Libre: The New York Times Company)

Si tu meta es tener músculos más grandes, es más probable que los consigas levantando pesas pesadas, ya que el levantamiento de pesos pesados causa relativamente más daño a las fibras musculares, lo que puede dar lugar a un mayor crecimiento a medida que el cuerpo las repara, explicó Cedric Bryant, fisiólogo del ejercicio y director ejecutivo del Consejo Estadounidense del Ejercicio.

Para que un músculo sea visible —lo que a menudo se percibe como “delgadez”— tienes que reducir la capa de grasa que lo recubre. Sin embargo, eso suele estar más relacionado con la dieta que con el entrenamiento de fuerza, dijeron los expertos.

“Todos los seres humanos tienen unos abdominales de lavadero”, dijo Bryant. “Es solo que, para la mayoría de nosotros, están ocultos bajo una capa de grasa subcutánea”.

El pilates podría ayudarte a verte más alto

El pilates también puede fortalecer los músculos que sostienen tu postura, incluidos los músculos del tronco y de la espalda, dijo Lamb. Gran parte de la instrucción en pilates se enfoca también en extender la columna vertebral, lo que ayuda a contrarrestar los efectos de estar encorvado frente a un escritorio o una pantalla todo el día. Lamb suele decir a sus alumnos que imaginen que “hay más espacio entre sus vértebras”.

Con el tiempo, señalaron los expertos, el ejercicio podría ayudarte a sentarte y mantenerte de pie con una postura más erguida.

Al enfocarse en la amplitud de movimiento y la flexibilidad, el pilates también puede ayudar a relajar los músculos que se han tensado y contraído demasiado, dijo Lamb.

No obstante, a pesar de todas las ventajas del entrenamiento, si tu objetivo es incrementar tu masa muscular y tu fuerza en general, deberías complementar tu práctica de pilates con unos cuantos días a la semana de entrenamiento progresivo con pesas, dijo Anne Brady, profesora de kinesiología de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. “Tienen beneficios diferentes”, dijo.

Ambos tipos de ejercicio pueden ayudarte a moverte con mayor facilidad en la vida cotidiana, añadió, sin importar si eres un persona delgada y estilizada o no.