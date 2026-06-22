Fuerte y afectivo, así es el bulldog inglés

Según el estándar de laFederación Cinológica Internacional (FCI), el bulldogpertenece al grupo dos, de perros de compañía y de disuasión, junto con la raza Pinscher y Schnauzer.

El bulldog fue clasificado como tal, por primera vez, en 1630, al referirse a su similitud con un “bandog”, término utilizado en la actualidad para los perros de pelea y que infunden miedo. El bulldog se utilizó para la pelea con toros. En 1835, se comenzó a desarrollar una versión de cara más corta y de cuerpo más regordete. Comenzó a participar en exposiciones en 1860.

La FCI lo describe como “un perro deliciosamente feo, con expresión de pugilista, que demuestra cariño; de naturaleza afectiva hacia la familia y amigos”. Se le conoce como el perro nacional de Gran Bretaña.

Es un perro de pelo corto, algo pesado, más bien bajo en estatura, ancho, poderoso y compacto. Tiene la cabeza más grande en proporción a su tamaño. Tiene la cara relativamente corta, hocico ancho y extremidades fuertes, musculosas y robustas. Su pelaje es de textura fina, corto, pegado y liso. El macho pesa unas 55 libras, y la hembra, unas 50.

En cuanto a su temperamento, debe dar la impresión de determinación, fuerza y actividad. Es alerta, valiente, leal, dependiente y feroz en apariencia, pero de naturaleza afectiva.

Mirna Palma, dueña de un bulldog hembra de 9 años, llamada “Ginger”, ha investigado sobre esta raza desde hace varios años. Afirma que son bastante nobles y llegan a tener afinidad con los niños, pero es importante que no se les moleste para evitar que reaccionen de manera indeseada. Son bastante territoriales. Suelen cansarse rápido y dormir por varias horas. Por ende, no se recomienda a personas que buscan un perro que les acompañe en sus actividades al aire libre.

Cuidados

Al ser braquicéfalos, son más propensos a padecer golpes de calor, pues no son capaces de regular el aire que ingresa en sus pulmones, por lo que es esencial que permanezcan en un ambiente fresco, y que tengan agua fresca y limpia a su disposición todo el tiempo. Se les saca a pasear solo 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde, durante clima templado, nunca caluroso.

Es fundamental que se les haga una idónea limpieza de oídos, para evitar infecciones por ácaros. Se les debe limpiar bien los pliegues de la cara para prevenir infecciones de la piel. Después de los paseos, se les debe limpiar los pliegues de las extremidades con toallitas húmedas neutras. Algunos pueden ser alérgicos a la grama, por lo que se les debe higienizar bien el pliegue debajo de la nariz, si tienen contacto con esta. Debido a que producen mayor cantidad de saliva, deben comer siempre en platos limpios.

En cuanto a la alimentación, se debe establecer si es alérgico a algún alimento. Se le debe dar croquetas de alta calidad o dieta “barf” -cruda-, según las recomendaciones de un veterinario especializado en nutrición. El alimento de baja calidad propicia en este perro el sobrepeso u obesidad.

Enfermedades

Palma indica que suelen padecer problemas articulares, por sus extremidades cortas. Por ello, es importante que mantengan un peso adecuado y evitar que suban y bajen escaleras y que se sostengan solo con las patas traseras. Al ser perros valientes, hay que estar pendientes de que no realicen actividades bruscas.

Las razas braquicéfalas también suelen desarrollar una enfermedad llamada “Cherry eye” u “ojo de cereza”, que es el prolapso de la glándula del tercer párpado, por lo que aparece una protuberancia roja y redonda en la esquina del ojo, para la cual se requiere cirugía.

Debido a que es sensible a infecciones de la piel, se recomienda utilizar un champú suave y verificar que no sea alérgico a sus componentes.

Esta raza suele padecer alteraciones gástricas, por lo que Palma desaconseja que consuman alimentos entre comidas o que no estén en su dieta.

“No es un perro barato, pues su mantenimiento es de costo elevado, pero para mi es una inversión por el afecto que me da. Ella es la consentida de la familia”, dice Palma. El dueño debe tener tiempo para proveerle todos los cuidados que necesita, añade. Es un perro que no le gusta estar solo, así que siempre debe haber una persona en casa. Tiene una expectativa de vida de 10 a 12 años, si ha tenido una buena calidad de vida.