Hay una transportadora de mascotas ideal para cada viaje

“Para que la mascota use la transportadora sin que sea una experiencia estresante para ella, se recomienda que el dueño acostumbre a llevarla en ella desde pequeña para que su transporte sea cómodo, ventilado y seguro”, expone Mónica Leiva, gerente de Pet Click GT. Son de gran utilidad para la visita al veterinario, un viaje en automóvil o un paseo del fin se semana, añade.

En la actualidad, además de funcionales, algunos de estos objetos no pasan desapercibidos, pues destacan por su elegancia.

Para elegir la más indicada, es importante considerar el tamaño y peso de la mascota, pues debe moverse y girar dentro de ella sin problema. Es esencial que sea cómoda y liviana para cargar y se debe prestar especial atención a la entrada, para que el animal ingrese y salga con facilidad, pero que al mismo tiempo sean seguras para evitar un posible escape, añade Leiva. Las más prácticas son las de tela o plegables para que ocupen menos espacio al guardarlas.

Con rodos

Esta transportadora Bergan Rolling Pet Carrier está diseñada para ubicar debajo de los asientos en los aviones. Tiene ventanas de malla para ventilación y para ver y cerciorarse de la condición del perro o gato. Sus rodos permiten transportar de mejor manera a la mascota. Es amplia y también se puede usar como mochila.

Manos libres

Para quienes tienen una vida activa, esta mochila Pet Life es la ideal para llevarla en el hombro, tanto de frente como por detrás. Su diseño permite que el dueño se movilice con “manos libres”, pues una de las correas ajustables da la vuelta por la espalda. Tiene mallas transpirables y bolsillo con velcro para el celular.

Práctico

ste transportador East Side Collection on the go tiene ventanas pequeñas de malla, cierre automático de cremallera y solapas a presión para mayor practicidad y seguridad. Tiene correas para llevarla en el hombro, asa y bolsillo de almacenamiento. Su tapete de tela bereber extraíble facilita su limpieza.

Sofisticada

Esta elegante bolsa transportadora Exquisite, de Pet Life, tiene una entrada lateral de malla para que el animal tenga mejor visibilidad hacia el exterior y su ingreso sea más cómodo. Tiene una bolsa lateral incorporada y en su interior se incluye un soporte para las correas, que brinda mayor protección y seguridad.

Razas grandes

Esta transportadora M-PETS Viaggio Carrier es práctica y liviana, diseñada para llevar a mascotas en traslados y viajes aéreos, aprobada por la Iata. La puerta de malla permite que el aire fluya y que el animal tenga una buena vista del exterior. Tiene ruedas para facilitar su transporte. Soporta mascotas de hasta 48 libras.

Viaje largo

Para el dueño y mascota aventureros, esta transportadora espaciosa Kennel Oddysey Moderna es la perfecta. Tiene rejilla en el techo y asa, fácil de transportar. El espacio interior es más alto, para reducir el estrés de la mascota. Es fácil de limpiar y de armar y tiene cerradura frontal multipunto.