¿Se va de viaje? En estos lugares pueden cuidar de su mascota

Algunos problemas de conducta y salud de los perros se deben a que pasan muchas horas en soledad. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Decidir tener una mascota es dar el primer paso hacia una experiencia llena de alegría, diversión y momentos inolvidables. Aunque claro, también implica aceptar el compromiso de hacerse responsable de su salud, bienestar en general y seguridad.

Quizá le interese 7 restaurantes a los que puede ir con su mascota Astrid Morales 3 de julio de 2019 a las 06:00h

Una de las preocupaciones más grandes de quienes tienen mascotas, sobre todo si son perros, es dejarlos solos por mucho tiempo. Acorde al entrenador de perros Marco López la edad es la clave principal para saber cuánto tiempo es prudente hacerlo. “Un cachorro y un perro de cualquier edad recién adoptado llevará peor la situación que una mascota que tenga más de un año porque podrían experimentar ansiedad por separación. No es recomendable dejar a un cachorro o perro recién adoptado por más de tres horas y a un perro más grande y ya adaptado a su hogar por más de ocho horas”, explica.

Además recomienda procurar visitarlo en una hora intermedia o pedirle a otra persona que lo haga de ser posible, para aminorar la sensación de soledad que puede experimentar la mascota.

Si tiene dificultades con sus horarios y el cuidado de su mascota, tiene un viaje próximo o está considerando tomarse vacaciones y no puede llevar a su mascota y no hay una persona de confianza que pueda hacerse cargo de él, puede recurrir a los hoteles o centros de cuidados para mascotas.

¿Cómo elegir el lugar?

Confiar el cuidado de su mascota a otra persona no es una decisión que deba tomar a la ligera. Por eso, le compartimos algunas sugerencias a tomar en cuenta a la hora de buscar opciones para que al final del proceso usted pueda estar con la tranquilidad de que su perro se siente a gusto en el lugar y que cuidarán bien de él.

Busque referencias: aproveche su servicio de Internet y explore las publicaciones del lugar. Vea los comentarios, etiquetas y opiniones de la página. Por supuesto, esto no debe ser el único factor a analizar para tomar su decisión. Tome en cuenta que es más importante que usted se forme una idea basada en sus propios términos del lugar, además de que las publicaciones que por ejemplo sean negativas, pueden ser eliminadas por la persona encargada de administrar la página.

aproveche su servicio de Internet y explore las publicaciones del lugar. Vea los comentarios, etiquetas y opiniones de la página. Por supuesto, esto no debe ser el único factor a analizar para tomar su decisión. Tome en cuenta que es más importante que usted se forme una idea basada en sus propios términos del lugar, además de que las publicaciones que por ejemplo sean negativas, pueden ser eliminadas por la persona encargada de administrar la página. Visite el lugar: aunque estos lugares suelen tener sus redes sociales bastante activas y algunas incluso tienen página web, lo mejor es que conozca el lugar personalmente. Esto no solo le permitirá tener una idea clara de las dimensiones del espacio, sino también de la higiene y el tipo de seguridad que podrían darle a su mascota. Este será un buen momento para poder conversar con otros clientes y preguntarles acerca de su nivel de satisfacción con el servicio.

aunque estos lugares suelen tener sus redes sociales bastante activas y algunas incluso tienen página web, lo mejor es que conozca el lugar personalmente. Esto no solo le permitirá tener una idea clara de las dimensiones del espacio, sino también de la higiene y el tipo de seguridad que podrían darle a su mascota. Este será un buen momento para poder conversar con otros clientes y preguntarles acerca de su nivel de satisfacción con el servicio. Explore las instalaciones con su mascota: después de que haya pasado su filtro de requisitos, lo mejor es que lleve a su peludo amigo a conocer el lugar. Vea qué tan rápido se siente cómodo, si socializa bien con las otras mascotas (y cómo reaccionan los encargados si hubiera un altercado) y qué tan efectiva es la vigilancia del sitio.

Conozca al personal: aunque las instalaciones le parezcan adecuadas y su mascota se muestre a gusto, también es importante que conozca a las personas que laboran el sitio y cuál es la función que cada uno desempeña. Saber cuánto tiempo tienen en el lugar y ver cómo se desenvuelven le dará mayor tranquilidad al momento de confiar en ellos.

aunque las instalaciones le parezcan adecuadas y su mascota se muestre a gusto, también es importante que conozca a las personas que laboran el sitio y cuál es la función que cada uno desempeña. Saber cuánto tiempo tienen en el lugar y ver cómo se desenvuelven le dará mayor tranquilidad al momento de confiar en ellos. Solicite información del itinerario que utilizan para brindar su servicio: estos lugares deben tener una organización. Al estar enterado de los horarios que manejan en relación a las comidas, las horas de juego o paseo podrá analizar si se adecuan a las necesidades y costumbres de su mascota. Si nota que el personal se toma a la ligera dichos factores lo mejor será buscar otro espacio.

estos lugares deben tener una organización. Al estar enterado de los horarios que manejan en relación a las comidas, las horas de juego o paseo podrá analizar si se adecuan a las necesidades y costumbres de su mascota. Si nota que el personal se toma a la ligera dichos factores lo mejor será buscar otro espacio. Consulte sobre todos sus servicios: la mayoría de estos lugares suelen contar con otros beneficios como por ejemplo clases de adiestramiento y grooming, las cuales podría aprovechar al momento de dejar a su mascota. Incluso algunos cuentan con la oferta de ir a traer y a dejar a su mascota hasta la puerta de su hogar.

la mayoría de estos lugares suelen contar con otros beneficios como por ejemplo clases de adiestramiento y grooming, las cuales podría aprovechar al momento de dejar a su mascota. Incluso algunos cuentan con la oferta de ir a traer y a dejar a su mascota hasta la puerta de su hogar. Asegúrese que cuente con veterinario: aunque lo ideal sería no requerir sus servicios, es importante ser consciente de que las emergencias pueden ocurrir, por lo que es conveniente que el lugar cuente con la presencia de un veterinario las 24 horas.

Respecto a cómo saber si su perro está siendo atendido correctamente López comenta que además de revisar su estado físico luego de volver a su casa, ponga especial atención a la forma en la que se desenvuelve. Si repentinamente tiene un comportamiento agresivo o muestra miedo a algo que antes no se lo provocaba tómelo como una señal de alerta, busque ayuda y no utilice nuevamente el servicio. “Que se muestre muy desganado o sobrexcitado tampoco son buenas señales. Esto último podría indicar que no se cumplió con el horario establecido para los horarios de juego o paseos”, explica. Además, enfatiza en que la próxima vez que necesite contratar el servicio solicite dar un paseo por las instalaciones nuevamente con su mascota antes de pedir el servicio. Si nota resistencia extrema o alguna conducta negativa será mejor buscar nuevas alternativas.

Finalmente, a continuación le compartimos una lista de diez lugares que brindan el servicio de cuidado y que podrían ser las adecuadas para ese miembro tan especial de su familia. Haga clic en cada nombre para ingresar directamente a sus redes sociales.

Contenido relacionado: