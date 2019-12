Ideas para decorar la oficina en tiempo récord

Decorar la oficina a última hora no debe depender de su presupuesto. (Foto Prensa Libre: Andrea Jumique).

Decorar la oficina es muy diferente a decorar el hogar, porque el objetivo de este último es crear un ambiente íntimo y familiar. En cambio, en el lugar de trabajo se trata de crear armonía en el espacio, pero sin recargarlo para evitar que afecte su concentración y rendimiento.

LECTURA RECOMENDADA Ideas creativas para la decoración navideña de su hogar Fátima Herrera 28 de noviembre de 2019 a las 05:00h

En la oficina la decoración es más simplificado, porque los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y generan el ambiente navideño. Lo ideal es no colocar adornos muy grandes, cargados o llamativos, para no crear un ambiente pesado, que incomode tanto a los trabajadores como a aquellos que lleguen de visita.

“Basta con colocar un adorno sobre el escritorio o un pequeño follaje, porque solo es para dar el ambiente y no pasar desapercibida la época. Incluso, su árbol puede ser de luces led, que no abarque mucho espacio. No es necesario el tradicional árbol, grande y verde”, afirma Marco Ceballos, diseñador de colecciones navideñas de las tiendas Cemaco.

La atención de la decoración puede recaer en un arreglo de flores, porque aporta naturaleza a la oficina y es algo que todos pueden apreciar sin sentirse aturdidos al verlo.

Importancia de decorar

Debido a que en la oficina pasa la mayoría del tiempo, decorarla lo relajará porque percibirá los cambios y lo harán salir de la rutina, por muy pequeños e insignificantes que parezcan los detalles que coloque.

Además, muchas veces la cotidianidad hace que no sea consiente de la época en que se vive, entonces ver los adornos navideños le recordarán que es época de fin de año. “A todos nos gusta estar en sintonía con lo que está pasando a nuestro alrededor, por eso además de decorar vemos películas de Navidad. Es importante agregar un pequeño detalle para enfatizar en una de las épocas más bonitas del año”, dice Ceballos.

Por lo tanto, a continuación, le compartimos algunos consejos para decorar su oficina a última hora.

Color

Lo primero que se debe tomar en cuenta al momento de decorar su oficina son las características de los muebles, como su forma y color. Si estos son de colores neutrales y obscuros puede apostarles a los adornos en tonos ocres o dorados, porque darán un toque de elegancia a su oficina.

“Lo ideal es crear una paleta de colores que armonice y no moleste a la persona que está trabajando o a quienes la visitan. Deben sentirse en un ambiente cómodo y navideño”, dice Marco Ceballos, diseñador de colecciones navideñas de Cemaco.

Estilo

La decoración también depende del estilo de los muebles. Por ejemplo, si los suyos son de estilo antiguo, la mejor tendencia que les combina es la tradicional, que se caracteriza por predominar los colores rojo, verde y dorado, con elementos clásicos como la figura de Santa Claus y El Cascanueces.

“La Navidad clásica es la que mejor se adecua a los muebles convencionales porque es a la que estamos acostumbrados, la que hemos visto en películas. La colección rojo, verde y dorado es la que más se fortalece en productor, los que más hay, porque son los más pedidos”, dice Ceballos.

Si sus muebles son más modernos, que destacan en espacios y figuras geométricas, puede utilizar la paleta de colores neutros, como el café con dorado y rosado o verde y rojo. “El estilo moderno se caracteriza por las superficies lisas, en donde todo el mueble es simple”, afirma el profesional.

Pequeños detalles

El secreto del éxito de toda decoración siempre está en los pequeños detalles. Por eso basta con colocar algunos adornos sobre el escritorio o librera, para que el espíritu navideño llegue a su lugar de trabajo.

Puede colocar una taza que diga “Feliz Navidad” o adornos de animales característicos de esta época como los renos o búhos. Si en su oficina tiene un sofá, puede utilizar cojines navideños, que aportarán un sentido acogedor a su oficina. También le puede apostar a una corona navideña en la pared, si carece de mucho espacio.

Continuar la idea de otras oficinas

Si su oficina se encuentra en un edificio que ya está adornado, puede continuar su idea de decoración, porque además de unificar el concepto, también le es más fácil tomar ideas de adornos y colores que puede utilizar.

El presupuesto

El presupuesto siempre será importante en la decoración de un ambiente, ya sea del hogar o de la oficina. Sin embargo, como son pequeños detalles los que se aconseja colocar, no es una inversión grande porque no se desea acaparar mucha atención en los adornos.

Un aspecto positivo de decorar a última hora, según Ceballos, es que en la mayoría de los lugares la mercadería ya tiene descuentos, entonces la inversión será mejor de lo que se tiene planificado.

Tendencia de colores

Navidad clásica: esta tendencia nunca pasa de moda, es a la que se está acostumbrado. Predominan los colores rojo, verde y dorado.

esta tendencia nunca pasa de moda, es a la que se está acostumbrado. Predominan los colores rojo, verde y dorado. Armonía Rústica: Esta colección es inspirada en los bosques nórdicos en donde hay mucha nieve. La idea principal es que, en medio de ese bosque lleno de nieve, siempre habrá una chimenea con una familia esperando la navidad. En esta predominan el rojo y azul, así como otros elementos que recuerdan la nieve.

Esta colección es inspirada en los bosques nórdicos en donde hay mucha nieve. La idea principal es que, en medio de ese bosque lleno de nieve, siempre habrá una chimenea con una familia esperando la navidad. En esta predominan el rojo y azul, así como otros elementos que recuerdan la nieve. Brillos de gracia: Esta tendencia está inspirado en los castillos medievales, por lo que los tonos ocre, dorado y corinto. Estos colores hacen referencia a los lujos y el sentimiento religioso de dichos castillos.

Esta tendencia está inspirado en los castillos medievales, por lo que los tonos ocre, dorado y corinto. Estos colores hacen referencia a los lujos y el sentimiento religioso de dichos castillos. El tono rosado fue la tendencia primordial del 2019, por eso la colección hace referencia a lo mágico de los bosques y la mayoría de los adornos son de hadas y criaturas mágicas.

La tendencia infantil: Los niños siempre son los más entusiastas para la Navidad, por eso desde varios años atrás se han creado decoraciones específicas para ellos. Los personajes de Mickey y Minnie son los encargados de dar los detalles navideños al hogar y a los diferentes lugares de trabajo.

Contenido relacionado

>Ideas modernas para elaborar una corona de Adviento

>5 pilares para empezar una remodelación en el hogar

>El uso de la pintura va más allá de la decoración, también influye en la salud y emociones