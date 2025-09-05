Los orígenes de la bacteria “come carne” que preocupa a las costas de Estados Unidos

La zona costera de Estados Unidos enfrenta una alarmante amenaza: un repentino brote de la bacteria vibrio vulnificus , famosa por su voracidad. Florida, Luisiana y Carolina del Norte están en alerta ante el microbio, responsable de decenas de muertes en la región y capaz de atacar con velocidad.

Las autoridades estadounidenses han confirmado 16 casos en Florida, hasta el momento. En Luisiana aumentan, con un reporte de 17. Por su parte, Carolina del Norte y Misisipi confirman 10 personas contagiadas.

¿Dónde nace esta bacteria microscópica?

Primero, es crucial comprender su hábitat. Vive en aguas marítimas cálidas, aunque no es visible para el ojo humano, su poder es devastador. Una red de expertos en Florida relaciona su crecimiento con alta concentración de clorofila y plancton en el agua, creando el hogar perfecto para la bacteria. También se consideran los huracanes recientes en Estados Unidos como posible causa, dado que aumentaron el nivel de patógenos necesarios para que aparezca.

Basta con tener contacto con el agua contaminada para que cause una infección grave, como fascitis necrosante, una aterradora enfermedad que destruye el tejido corporal.

Ingresa al cuerpo todavía más rápidamente cuando la persona tiene una herida abierta que ha estado en contacto con agua salada. El sector de los alimentos tampoco se salva. También se puede propagar al comer mariscos mal lavados o crudos. El pronóstico no es bueno: los médicos evalúan que una de cada cinco personas infectadas pierde la vida por esta.

La comunidad médica se sorprende

Los expertos en salud confirman que es muy peculiar que los casos fatales por esta bacteria estén aumentando. Entre sus síntomas principales están: hinchazón, ampollas dolorosas y enrojecimiento en la piel.

Los expertos de salud están de acuerdo en una cosa: es una bacteria muy peculiar. No por casualidad se la apoda “come carne”. Representa un riesgo poco visto en tiempos recientes y mantiene a la comunidad médica vigilante.

El profesor de ingeniería en la Universidad de Florida, Antarpreet Jutla confirmó, a través de una entrevista con NBC que: “algo anda mal este año”. El aumento de los casos sigue siendo un misterio para los especialistas en salud.

¿Quiénes están en riesgo y cómo se evita?

Según estudios, las personas con enfermedades hepáticas, padecimientos del sistema inmunológico y mayores de 65 años son más vulnerables ante el microbio. La regla principal para evitar una infección letal es no ingresar a ningún cuerpo de agua con heridas abiertas. Otra medida de prevención es lavar los mariscos cuidadosamente o consumir en restaurantes seguros.