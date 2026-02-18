Por qué las ideas más creativas pueden surgir después de una noche de sueño

La neurocientífica Karen Konkoly es una soñadora lúcida. Cuando duerme y se sumerge en un sueño, sabe que, de hecho, está soñando. Una de sus actividades favoritas durante estas travesías de sueño es plantearse preguntas personales, incluso existenciales, explorando el misterioso terreno de su propio subconsciente.

Como investigadora que estudia la mente humana, Konkoly ha leído muchos artículos científicos que proponen diferentes explicaciones de por qué los humanos sueñan, y se ha propuesto ponerlas a prueba rigurosamente.

En un nuevo estudio publicado en la revista Neuroscience of Consciousness, Konkoly y sus colegas investigan la popular pregunta de si los sueños pueden despertar la creatividad o la introspección. El equipo pidió a voluntarios que resolvieran acertijos que requerían introspecciones creativas de tipo eureka. Después, se acostaron en un laboratorio del sueño con instrucciones de intentar soñar con los problemas que no podían resolver.

A primera hora de la mañana, cuando los soñadores se encontraban en la fase de sueño asociada con los sueños vívidos, los investigadores reprodujeron bandas sonoras asociadas con la mitad de los rompecabezas para animarlos a soñar con ellos. Al despertar, los participantes resolvieron mejor los rompecabezas que formaban parte de sus sueños.

“Investigar el sueño es difícil, al igual que investigar la creatividad; y al combinarlas, la dificultad es aún mayor”, afirmó John Kounios, neurocientífico cognitivo de la Universidad de Drexel, quien no participó en la investigación. “Cuando leí este artículo, lo primero que pensé fue: ¡Guau!”.

- - -

Ingeniería de sueños

Los sueños son el supuesto origen de grandes obras de arte, descubrimientos científicos o piezas musicales icónicas. El problema es que resulta difícil comprobar sistemáticamente si se trata de atractivas historias improvisadas o si tienen su origen en la compleja neurobiología del sueño.

Y la historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que intentaron manipular los sueños. Tore Nielsen, director del Laboratorio de Sueños y Pesadillas de la Universidad de Montreal, lo remonta a los antiguos griegos y a los rituales de incubación del sueño destinados a sanar o adivinar nuevos conocimientos.

En el nuevo estudio, los investigadores decidieron intentar simular sueños durante la fase REM, la más asociada con sueños vívidos. Se les presentaron a los voluntarios acertijos como: ¿Cómo plantar cuatro árboles a la misma distancia entre sí?

"¿Te quedas atascado pensando en un problema de la forma habitual y, por lo tanto, te quedas atascado? ¿O puedes ir más allá y pensar de forma más creativa?", preguntó Ken Paller, director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva de la Universidad Northwestern, donde Konkoly fue investigador postdoctoral.

La respuesta llega cuando se piensa en el problema en tres dimensiones, en lugar de dos. Si se imagina una pirámide con un árbol plantado en la punta, más alto que los demás, y el resto en un plano inferior formando un triángulo a su alrededor, cada árbol puede ser equidistante de los demás.

Los investigadores reprodujeron una banda sonora única con cada rompecabezas. Luego, durante la madrugada , mientras los participantes dormían, les indicaron que pensaran en la mitad de los rompecabezas sin resolver reproduciendo las pistas. Las pistas funcionaron en poco más de la mitad de los soñadores, considerados respondedores, y algunos soñaron con rompecabezas sin necesidad de pistas. El 40% de quienes incorporaron los rompecabezas a sus sueños, con o sin pistas, los resolvieron a la mañana siguiente, el doble que quienes no lo hicieron.

Las personas que respondieron a las señales y soñaron con rompecabezas cuando se les pidió también resolvieron esos rompecabezas con mayor frecuencia, "lo que proporciona evidencia causal preliminar de que los sueños REM pueden promover la resolución creativa de problemas", dijo Konkoly.

“Estaba revisando una cómoda y había papeles… Los rompecabezas estaban en los papeles que estaba revisando… Resolví uno y fue como una pequeña celebración… Aunque no recuerdo cuál resolví”, recordó un participante.

Nielsen dijo en un correo electrónico que los hallazgos del estudio están en línea con otros que han encontrado mejoras en la resolución de problemas y la creatividad después del sueño REM.

Lea también: ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Esto dicen los expertos

Una explicación es que, durante el sueño REM, las redes asociativas de la mente funcionan de forma diferente, lo que permite que los eventos mentales conecten con otros contenidos de la memoria más remotos —dijo Nielsen—. En un estado tan alterado, un estímulo como "pan" no asociaría "mantequilla" como ocurre habitualmente en la vigilia; más bien, podría evocar el recuerdo de trigo, harina, una prensa para panini (todos ellos asociados distantes con el pan), o incluso dinero en efectivo (otros asociados remotos).

Kounios señaló que una limitación del estudio fue el número relativamente pequeño de sujetos y sueños. Le gustaría que el experimento se repitiera y ampliara, pero afirmó que las pistas que proporciona son fascinantes.

“Basándome en lo que se ha hecho, diría que dormir podría ser la forma más poderosa de aumentar la creatividad”, afirmó Kounios.

La siguiente pregunta importante: ¿Qué tenía el sueño que ayudaba a las personas a generar ideas creativas? Señaló que otras investigaciones sobre la creatividad demuestran que estar de buen humor impulsa la creatividad. Pero también se sabe que el sueño ayuda a consolidar la memoria, lo que podría ayudar a una persona a reconocer detalles y asociaciones ocultas. También podría ayudar a combatir el olvido por fijación: liberarse del estancamiento intentando resolver un problema de una sola manera.

El trabajo se basa en otro estudio que indujo la resolución de problemas mediante sonidos durante una fase diferente del ciclo del sueño, el sueño de ondas lentas. Ambos artículos sugieren que el sueño es importante, argumentó Adam Haar Horowitz, director ejecutivo de DUST Systems, una startup de investigación centrada en la ingeniería de los sueños.

“El sueño REM es esto, es esta hermosa reorganización de las piezas del rompecabezas”, dijo Horowitz. “Es valioso de una manera que no se puede trabajar mientras se está despierto. … Se tiene una mente diferente por la noche”.