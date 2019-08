Prácticos desayunos para llevar al trabajo y no comer cualquier cosa

Para comenzar con buen pie el día. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Una taza de café, un pan tostado con jalea o un “ya no tengo tiempo, me como algo en la oficina” no son la mejor opción para cubrir el desayuno. Y aunque a veces parezca que con el caos de la mañana es imposible desayunar bien, existen diferentes recetas fáciles y prácticas que pueden prepararse incluso un día antes y llevarlas a la oficina. ¡Anímese a probarlas!

Lea más Una rutina de ejercicio sin riesgo Cristian Noé Dávila 17 de julio de 2019 a las 05:00h

La chef Michelle Nicolle de Castillo, Chef Instructora Internacional, Escuela de Alta Cocina y Repostería Chefs Center.

Se sugiere que durante la semana planifique sus comidas. En ese proceso escoja una variedad de alimentos, ya que ningún alimento o grupo de alimentos solo, aporta todos los nutrientes en las cantidades que se necesitan para tener buena salud.

Además, un desayuno balanceado es el que contiene, leche o yogur, cereales (pan, tortilla, frijoles, avena, entre otros), fruta en sus diferentes presentaciones en forma de jugos naturales sin azúcar extra, y algo de proteína como quesos, jamón o huevos. Por otra parte, no existen alimentos inadecuados para el desayuno, y no se trata de culpar a un alimento específico, sino más bien de instar a que se dé un balance adecuado.

MASON JAR “BREAK”

(Rinde 1 porción)

Además de brindarle saciedad, le aportará: fibra, grasas saludables, vitaminas, minerales, flora intestinal, calcio, hierro, proteína, Omega 3, potasio, energía, ácido fólico, antiinflamatorios y antioxidantes.

Ingredientes

½ taza de cereal de maíz o granola

½ taza de yogurt natural o yogurt griego

2 cucharadas de semillas de chía

½ cucharadita de vainilla

1 banano en rodajas

½ taza de fresas en rodajas

1 cucharada de miel abeja

Ramita de menta para decorar

Preparación

Mezclar el yogurt con vainilla y miel en un tazón y reservar.

En el mason jar agregar un poco de la mezcla se yogurt, una capa de cereal o granola, una capa rodajas de banano, una capa de fresas y semillas de chía. Repetir el procedimiento nuevamente hasta llenar el mason jar.

Decorar con una fresa y una remita de menta.

Pita sándwich

(Rinde 2 porciones)

Un sándwich ligero y con mucho sabor que le dará sensación de saciedad y aportará: fibra, proteína, vitaminas del grupo B, vitamina C, hierro, potasio, magnesio, calcio y antioxidantes.

Ingredientes

2 panes pita integrales pequeños

2 rodajas de queso panela

1 tomate en rodajas

½ pepino en rodajas

2 hojas de lechuga

2 cucharaditas de aceite de olivas

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Abra el pan pita de manera que quede una bolsita.

Coloque adentro una hoja de lechuga, una rodaja de queso, rodajas de tomate y rodajas de pepinos.

Estos dos últimos ingredientes llévelos por aparte e intégrelos al momento de desayunar y aderece con una cucharadita de aceite de oliva sal y pimienta.

Coctel de frutas

½ taza piña cubos

½ taza melón cubos

½ taza fresas rodajas *

½ taza uvas

3 cucharadas de granola para decorar

*Varie las frutas. Incluya kiwi, mango u otras de temporada.

Aderezo

½ taza yogurt natural o yogurt griego

1 cucharada de miel de abeja

1 cucharada de menta picada

Preparación

Mezclar ingredientes del aderezo y reservar.

Servir las frutas en un recipiente hermético y cubrir con el aderezo.

Nota: puede llevar el aderezo por aparte y añadirlo hasta el momento en que se vaya a comer la fruta.

Daily toast

(Rinde 1 porción de 2 tostadas)

Estas tostadas le aportarán: Fibra, energía, grasa natural, antioxidante, vitaminas y minerales.

Queso y fresas



Ingredientes

1 rodaja de pan integral tostado

½ aguacate

1 rodaja de queso cheddar blanco

1 fresa en rodajas delgadas

1 cucharada miel abeja

Preparación

Tostar el pan o comprarlo ya tostado.

Al momento de comer, machacar el aguacate y agregar tomate si lo desea. Sazonar con sal y pimienta.

Untar el pan con el aguacate, colocar la rodaja de queso y las rodajas de fresas, agregar la miel y una pizca de sal y servir.

Aguacate y tomate

Ingredientes

1 rodaja pan integral tostado

½ aguacate en cubos

2 cucharadas de queso cottage bajo en grasa

3 tomates cherry en cuartos

Sal y pimienta

Preparación

Tostar el pan. Agregar sobre el pan el queso cottage, rodajas de tomate, el aguacate, sazonar con sal y pimienta. Servir.

Nota: se puede acompañar con papaya en cubos.

Notas relacionadas:

>Los beneficios de la avena y por qué es saludable comerla en el desayuno (incluye recetas)

>¿Existe el hambre emocional? Los expertos dicen que sí

>Factores que influyen para que nos estanquemos cuando intentamos bajar de peso