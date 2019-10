Señales que indican que es momento de terminar una relación

La falta de comunicación es una de las razones principales de las rupturas. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Conocer más a la otra persona, sus intereses y aficiones, y empezar a compartir más tiempo juntos son los ingredientes que suelen combinarse desde los primeros días de una relación.

Poco a poco ocurren experiencias que después se convierten en momentos muy preciados para ambos. Por supuesto, el primer beso, el primer concierto al que asisten juntos y el primer viaje formarán parte de ellos. Incluso, tener a esa persona especial al lado en los momentos más difíciles también refuerza el lazo de unión en una pareja. A esa fórmula se le suman el respeto y la confianza para hacer una base sólida que en el mejor de los casos, puede mantenerse en un equilibrio perfecto por muchos años.

Sin embargo, no es un secreto que no todo es color de rosa. Conforme pasa el tiempo cada uno empieza a descubrir cosas del otro que no son de su agrado y eso da paso a desacuerdos y algunas fricciones. Normalmente las diferencias se disuelven con comunicación y un poco de tiempo, pero en muchas ocasiones no existe una reconciliación completa. Acorde a la psicóloga Margarita Gálvez, el perdón en una pareja es crucial para el bienestar de ambos miembros. “El perdón bien aplicado es el antídoto para casi todos los problemas de pareja. En las terapias se trabaja para buscar el origen de las molestias o resentimientos acumulados por la pareja durante el tiempo que lleva unida, a modo de desenmarañar esa especie de madeja, hasta disolver cada hilo. El tiempo en el que se logra el objetivo varía mucho y requiere de trabajo y compromiso de ambas partes”, explica.

En cuanto a cómo identificar que es necesario acudir a terapia de pareja Gálvez comparte algunos indicadores:

Existe poca o nula comunicación Cada vez que tienen un problema uno – o ambos- trae a la mesa alguna situación del pasado que creían haber superado Hay violencia verbal Cuando los hijos son el centro de muchas discusiones y eso afecta su relación como pareja Cuando tienen problemas de intimidad

Por supuesto hay muchas otras razones para ir a terapia de pareja. Bien pueden resumirse al momento en el que noten que han agotado sus recursos para solucionar un problema y por consiguiente, necesitan ayuda de un profesional.

Por otro lado, la psicóloga Sofía Lemus afirma que antes de asistir a una terapia de pareja las personas deben analizar a conciencia si consideran que realmente desean resolver sus problemas para permanecer juntos o es mejor separarse porque no tienen esa intención.

Para lograr discernir lo que piensa y siente puede hacerse las siguientes preguntas:

¿Esta relación es la que desea? Intente ver la situación desde una perspectiva lógica y no tan sentimental. ¿Si piensa en el tipo de relación ideal cree que está en ella? ¿Los problemas que tienen pueden solucionarse? ¿Qué pierde si la relación termina? ¿Experimenta una sensación de tranquilidad y alivio al pensar en terminar la relación? ¿Se ha fijado en otras personas cuando antes esto le resultaba inconcebible?

Después de responder a esas preguntas usted podrá sacar sus propias conclusiones. Si aún no está seguro de querer buscar ayuda Además, considere las siguientes señales que indican que es momento de terminar una relación:

Siente que su pareja le resta en vez de sumarle Se irrita constantemente, a veces sin motivo Los sentimientos ya no son los mismos Las peleas son cada vez más constantes Ya no se siente igual de comprometido con la relación -o su pareja parece no estarlo- No se comunican Tienen graves problemas de confianza

Tómese el tiempo para pensar las cosas con claridad y dele prioridad a su felicidad y al bienestar de la otra persona. Quizá ahora él o ella ya no despierte los mismos sentimientos en usted, pero en algún momento fue muy importante, por lo que naturalmente también querrá lo mejor para esa persona.Si finalmente decide terminar la relación recuerde ser siempre respetuoso, directo y sincero. Además preferiblemente hágalo en persona y en un lugar neutro pero cómodo para ambos.

