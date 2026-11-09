¿Siente que vive en automático? Claves para recuperar el sentido y el propósito de cada día

Vivir en modo automático, levantarse para cumplir las obligaciones y acostarse solo para recargar un poco de energía para continuar con la lista de pendientes del día siguiente es una rutina que puede llevar a la pérdida de sentido y motivación.

A Esto ocurre cuando no se valora el esfuerzo diario y la atención se enfoca solo en lo que “no se tiene o no ha alcanzado”, explica la psicóloga Lucía Paz.

La especialista señala que se nos ha enseñado a relacionar el éxito y el valor personal con el cumplimiento de grandes metas. Desde esa perspectiva, los días cotidianos pueden parecer menos valiosos cuando no se consigue algo extraordinario o no se recibe reconocimiento.

Esto puede llevar a condicionar el valor personal a lo que se produzca o consiga y a mantener una búsqueda constante de “grandes logros”, acompañada de autoexigencia, frustración y temor a no alcanzarlos, lo que finalmente puede llevar a perder el enfoque.

Aunque plantearse metas a largo plazo marca el camino hacia donde se quiere llegar, es necesario valorar los esfuerzos de cada día, pequeños o grandes, que pueden o no estar del todo vinculados con ese “gran objetivo”.

Ana Beatriz Mora, psicóloga clínica y de la salud con especialidad en logoterapia, depresión y ansiedad, recomienda plantearse metas alcanzables que puedan dividirse en objetivos pequeños, los cuales aportarán sentido al esfuerzo diario.

Mora compara esa dirección con un faro que guía a un barco hacia un puerto. “Saber hacia dónde vamos nos da la estructura de lo que tenemos que hacer en el día a día”, explica.

Sin embargo, tener una dirección no significa que el valor de cada día dependa de cuánto se avance hacia esa meta, pues enfocarse solo en lo que falta por alcanzar puede hacer que se deje de disfrutar y valorar el proceso. Se trata, más bien, de reconocer qué hace significativo el esfuerzo de hoy, sin esperar a conseguir un gran resultado para sentir que ha valido la pena.

Más que una lista de pendientes

Vivir con sentido no significa llenar la agenda ni mantenerse ocupado a toda hora. Para Paz, el propósito está relacionado con los valores: aquello que importa y la clase de persona que se quiere ser. Identificarlo permite reconocer para qué se realiza una actividad, más allá de la obligación de terminarla.

“La diferencia es que una obligación es algo que tenemos que hacer, mientras que una intención motivadora es algo que le da sentido a lo que hacemos”, afirma la psicóloga. Estudiar, por ejemplo, puede ser una responsabilidad, pero también una forma de aprender, superarse y construir un mejor futuro.

Mora coincide en que las tareas cotidianas pueden alinearse con un propósito. Acudir a una reunión del colegio de los hijos no es únicamente un pendiente: también puede expresar el interés por acompañarlos y hacerlos sentir apoyados. Reconocer ese vínculo ayuda a darle visibilidad a un esfuerzo que, entre las prisas, podría pasar inadvertido.

Pero el sentido no debe depender únicamente del trabajo o del cuidado de otras personas. La especialista invita a reservar un espacio para preguntarse qué se disfruta, qué se desea y en qué actividades se encuentra realización personal. Entregarse a la familia o a la profesión no debería implicar olvidarse de uno mismo.

En el camino recuerde qué es lo que disfruta, qué desea y en qué se siente realizado. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Tres caminos para encontrar sentido

Desde la logoterapia, Mora explica tres caminos que pueden orientar esa búsqueda:

El valor de la creación: se refiere a lo que cada persona aporta al mundo mediante su trabajo, el arte o los conocimientos que comparte

se refiere a lo que cada persona aporta al mundo mediante su trabajo, el arte o los conocimientos que comparte El valor de la experiencia: está en lo que recibe de la vida: los vínculos, el contacto con la naturaleza y los momentos que disfruta

está en lo que recibe de la vida: los vínculos, el contacto con la naturaleza y los momentos que disfruta El valor de la actitud: se relaciona con la manera de afrontar aquello que no se puede cambiar

Estos caminos acercan el propósito a lo cotidiano, pues compartir un conocimiento, prestar atención a una conversación o disfrutar de un paseo también puede dar significado al día. Además, es importante estar presente en esas experiencias; por ejemplo, dejar el teléfono a un lado para compartir un café con alguien querido.

Cómo darle propósito a cada día

Las entrevistadas proponen comenzar con acciones pequeñas, realistas y vinculadas con lo que cada persona considera valioso. La intención no es sumar exigencias, sino reconocer una dirección para el esfuerzo cotidiano.

Definir una intención al despertar. Paz recomienda dedicar unos minutos a pensar qué se quiere lograr y qué se puede hacer por uno mismo o por los demás. Esa intención puede ir más allá de completar una tarea: aprender algo, acompañar a alguien o cuidar el propio bienestar también ofrece una orientación para la jornada.

Paz recomienda dedicar unos minutos a pensar qué se quiere lograr y qué se puede hacer por uno mismo o por los demás. Esa intención puede ir más allá de completar una tarea: aprender algo, acompañar a alguien o cuidar el propio bienestar también ofrece una orientación para la jornada. Dividir las metas en pasos posibles. Mora aconseja partir de un propósito mayor y traducirlo en objetivos pequeños, ajustados al tiempo y a los recursos disponibles. Si se desea empezar a hacer ejercicio, por ejemplo, conviene identificar cuántos días se puede practicar, en lugar de imponerse desde el inicio una rutina difícil de sostener.

Mora aconseja partir de un propósito mayor y traducirlo en objetivos pequeños, ajustados al tiempo y a los recursos disponibles. Si se desea empezar a hacer ejercicio, por ejemplo, conviene identificar cuántos días se puede practicar, en lugar de imponerse desde el inicio una rutina difícil de sostener. Recordar para qué se hace el esfuerzo. La misma especialista sugiere escribir, junto a las tareas, a qué propósito contribuyen. Esto permite ver la relación entre una acción pequeña y algo significativo, sin reducir el valor del día a la cantidad de pendientes resueltos.

La misma especialista sugiere escribir, junto a las tareas, a qué propósito contribuyen. Esto permite ver la relación entre una acción pequeña y algo significativo, sin reducir el valor del día a la cantidad de pendientes resueltos. Dar espacio al disfrute y a los vínculos. Paz recomienda dedicar tiempo a actividades que generen bienestar y a fortalecer las relaciones. Mora añade que conviene reconocer los gustos propios y entregarse al momento que se comparte, en lugar de estar físicamente presente mientras la atención permanece en otro lugar.

Paz recomienda dedicar tiempo a actividades que generen bienestar y a fortalecer las relaciones. Mora añade que conviene reconocer los gustos propios y entregarse al momento que se comparte, en lugar de estar físicamente presente mientras la atención permanece en otro lugar. Dejar margen para los imprevistos. Para Mora, no todo lo que dificulta una meta depende de la voluntad personal. Observar qué estuvo en las propias manos y qué respondió a factores externos ayuda a decidir si es necesario ajustar el plan o intentarlo de nuevo. Paz, por su parte, recuerda que las motivaciones pueden renovarse conforme cambian las necesidades, sin que eso tenga que vivirse como un fracaso.

Para Mora, no todo lo que dificulta una meta depende de la voluntad personal. Observar qué estuvo en las propias manos y qué respondió a factores externos ayuda a decidir si es necesario ajustar el plan o intentarlo de nuevo. Paz, por su parte, recuerda que las motivaciones pueden renovarse conforme cambian las necesidades, sin que eso tenga que vivirse como un fracaso. Cerrar el día sin convertirse en juez. Paz propone una reflexión nocturna sobre lo aprendido y lo que podría mejorarse. Mora advierte que esa observación no debe volverse un recuento obsesivo de resultados. Más que comprobar a cada momento cuánto falta, se trata de reconocer lo que se hizo, comprender las dificultades y decidir cómo continuar.

Compartir con quienes quiere o dedicar tiempo a lo que le gusta, debe ser parte del propósito de cada día. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Descansar también cuenta

Habrá jornadas en las que el propósito no sea avanzar hacia una gran meta, sino sostenerse y atender lo básico. “Hay días en que simplemente levantarnos, cumplir con lo básico o darnos un tiempo para descansar ya representa un esfuerzo importante”, expresa Paz.

La psicóloga propone practicar la autocompasión: tratarse con amabilidad y reconocer que no todos los días se dispone de la misma energía. Aceptar el cansancio o la falta de motivación no exige fingir alegría ni permanecer positivo todo el tiempo.

Mora también invita a revisar la necesidad de hacer constantemente para sentirse valioso. Mantenerse ocupado sin preguntarse “para qué” puede terminar en cansancio e irritación. Parar, reconocer los límites y pedir ayuda son parte de ese cuidado, no una negación del esfuerzo.

Si la desmotivación persiste, se deja de disfrutar lo que antes interesaba o resulta difícil atender la vida cotidiana, las expertas recomiendan buscar orientación psicológica. Encontrar sentido no tiene que ser una tarea que se enfrente en soledad.

Al terminar la jornada, la medida no tiene por qué ser únicamente lo conseguido. “Por eso, el éxito no solamente se debe medir por los objetivos alcanzados, sino también por el esfuerzo que hicimos, el intento, las pequeñas acciones que realizamos o incluso por habernos permitido descansar cuando lo necesitábamos”, resume Paz.

Así, el propósito de cada día no requiere un resultado extraordinario. Puede estar en lo que se aporta, en una experiencia que se disfruta o en la forma de acompañarse durante un momento difícil. Reconocerlo permite mirar el esfuerzo cotidiano no solo como un medio para llegar a una meta, sino como parte de la vida que ya se está construyendo.