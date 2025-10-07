Síndrome del cuidador: lo que debe saber sobre el impacto de velar por los demás

¿Dedica muchas horas a cuidar a sus padres, abuelos o a personas enfermas? Aunque se trata de un gesto noble, es importante hacerlo sin descuidar su salud emocional.

La psicóloga clínica Ximena Fuentes explica que, cuando alguien enfoca la mayor parte de su tiempo en atender a otras personas y desatiende su propia salud, surge lo que se conoce como el síndrome del cuidador.

Este síndrome puede afectar a quienes están a cargo de personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, personas con discapacidad o a profesionales dedicados al cuidado, señala Fuentes.

Entre los principales síntomas figuran el agotamiento físico y mental, estrés constante, irritabilidad, cambios de humor, sentimientos de culpa por dedicar tiempo a sí mismos, aislamiento social y riesgo de desarrollar ansiedad o depresión.

Consecuencias de no practicar el autocuidado

De acuerdo con Fuentes, estas son algunas de las repercusiones de no priorizar el cuidado personal:

Salud física: fatiga persistente, trastornos del sueño, dolores musculares y enfermedades psicosomáticas.

fatiga persistente, trastornos del sueño, dolores musculares y enfermedades psicosomáticas. Salud mental: ansiedad, depresión, síndrome de agotamiento (burnout).

ansiedad, depresión, síndrome de agotamiento (burnout). Relaciones personales: aislamiento, conflictos familiares, pérdida de redes de apoyo.

aislamiento, conflictos familiares, pérdida de redes de apoyo. Calidad del cuidado: cuando el cuidador se desgasta, disminuye su capacidad de brindar una atención empática, paciente y eficaz.

Estrategias de autocuidado

Establecer límites claros entre la vida personal y el rol de cuidador.

Fomentar espacios de descanso y ocio sin culpa.

Mantener redes de apoyo (familia, amistades, colegas).

Practicar actividad física y técnicas de relajación.

Buscar formas de expresión emocional (terapia, grupos de apoyo, escritura, arte).

Reconocer la importancia de solicitar ayuda profesional en caso de sobrecarga.

Participe en el conversatorio

Si desea profundizar en este tema y fortalecer sus estrategias de autocuidado, le invitamos al conversatorio virtual Cuidar sin culpas: consejos para acompañar a los padres y sentirse bien, que Prensa Libre pone a su disposición el próximo 8 de octubre de 2025, donde podrá escuchar de primera mano las recomendaciones de la psicóloga Ximena Fuentes para cuidar a otros sin descuidar su salud mental.

Para inscribirse en la actividad, acceda al siguiente enlace: https://eventosplus.prensalibre.com/cuidar-sin-culpas-consejos-para-acompanar-a-los-padres-y-sentirse-bien/