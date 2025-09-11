¿Cuándo estará en tiendas de EE. UU. el nuevo iPhone 17?

El Apple Event llegó con importantes actualizaciones para los fanáticos de la tecnología y de sus dispositivos. El reciente catálogo de productos de la empresa, el cual incluye cuatro modelos del iPhone 17, Apple Watches y AirPods, llegará a las tiendas el viernes 19 de septiembre. Ese mismo día, comenzarán a enviarse las órdenes que se realizaron durante el tiempo de preventa limitado.

En este lanzamiento, la empresa anunció su más reciente innovación en celulares, el iPhone 17 Air. Es más delgado y ligero que modelos previos y está fabricado de titanio. Su precio inicial al llegar al mercado serán 999 dólares (unos Q7 mil 650).

La empresa de tecnología reveló que el nuevo modelo contará con un sistema de cámara de doble lente de 48 megapíxeles. ABC News reporta que la cámara frontal les permitirá a los usuarios tomar selfies horizontales mientras sostienen el teléfono de forma vertical.

Entre los anuncios que lanzaron al público ese día, el medio confirmó que estos nuevos modelos del iPhone, junto con el resto del catálogo, contendrán chips de silicio. Estos serán conocidos como A19 y A19 Pro, y servirán para un mejor procesamiento, confirmó Apple.

Además, declararon que estos nuevos modelos del iPhone incorporarán Apple Intelligence, el software de inteligencia artificial de la empresa.

Presentación de Apple