TikTok: 5 cosas que hay que saber sobre el acuerdo entre Estados Unidos y China

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que Washington y Pekín alcanzaron un acuerdo preliminar sobre TikTok, lo que permitió posponer por tres meses la prohibición de la plataforma en Estados Unidos. La medida, que debía entrar en vigor esta semana, se prorrogó hasta el 16 de diciembre mientras continúan las negociaciones.

Con casi 2 mil millones de usuarios en el mundo, TikTok es propiedad de la empresa china ByteDance, pero enfrenta en Estados Unidos una presión legal que obliga a que el control de la aplicación pase a manos estadounidenses.

Según explicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el pacto prevé que TikTok en Estados Unidos quede bajo control de inversores radicados en ese país, aunque los detalles aún no se han hecho públicos.

Entre los interesados en participar se mencionan compañías como Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz, además de propuestas impulsadas por Blackstone, Michael Dell y el llamado “Project Liberty” del empresario Frank McCourt. La startup de inteligencia artificial Perplexity AI también manifestó interés en integrar TikTok en un modelo más amplio.

Uno de los puntos más sensibles es el algoritmo de recomendación, núcleo del éxito de TikTok y propiedad de ByteDance. Las partes habrían acordado un uso bajo licencia del algoritmo y otras funciones protegidas por propiedad intelectual, lo que implica que no habrá una separación completa.

A la vez, ByteDance deberá confiar la gestión de los datos y la seguridad de los contenidos de los usuarios estadounidenses a un tercero, con el objetivo de garantizar que esa información no pueda ser utilizada por autoridades chinas.

El Congreso de Estados Unidos aprobó en 2024 una ley que obliga a ByteDance a ceder el control de TikTok o enfrentar una prohibición en el país, al considerar que existe riesgo de acceso indebido a datos y de influencia extranjera en la opinión pública.

Aunque el acuerdo alcanzado representa un avance, legisladores estadounidenses mantienen dudas sobre si las medidas propuestas resuelven por completo las preocupaciones de seguridad nacional. En paralelo, Trump destacó que “compañías muy grandes” están interesadas en la operación, y que discutirá los términos finales en una llamada con el presidente chino Xi Jinping.

