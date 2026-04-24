“Salvar una especie comienza con una historia de vida”: crías de pingüino de Humboldt causan sensación en el Zoológico La Aurora

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos y conductores destacaron el nacimiento de seis crías de pingüino de Humboldt, un logro vinculado a los esfuerzos de conservación de esta especie amenazada por el cambio climático, la sobrepesca y la pérdida de su hábitat.

Durante la emisión, los conductores del programa destacaron el impacto positivo del Zoológico La Aurora tanto en conservación como en la experiencia de los visitantes.

“Definitivamente que esto genera mucha emoción en los visitantes y muy bonitos, muy simpáticos”, comentaron.

También resaltaron la percepción del cuidado hacia los animales. “Se nota que las personas que trabajan en este lugar los cuidan y les dan la alimentación adecuada”, señalaron. En el análisis subrayaron la importancia del zoológico como espacio familiar y educativo. "Los guatemaltecos tenemos la oportunidad de ir, vamos a conocer el zoológico y a disfrutar de estos dos nuevos integrantes”, indicaron.

Asimismo, hicieron énfasis en la gestión del parque.

“Es un claro ejemplo porque del Zoológico La Aurora realmente recibimos solo noticias buenas y eso es alegre”, afirmaron.

Las 6 crías de pingüino de Humboldt, entre ellas Nancy y Campito, crecen bajo cuidado especializado en el Zoológico La Aurora como parte de un programa de conservación. (Foto: Prensa Libre, Juan Diego González).

Los conductores también recordaron el papel del recinto en la protección de especies. “El zoológico ha sido un lugar fundamental para el cuidado de muchas de las especies que están en riesgo”, destacaron.

Zoológico explica proceso y conservación

En el reportaje, Yousef Talgi, gerente técnico del Zoológico La Aurora, explicó el proceso de reproducción y cuidado de las crías.

“La incubación de estos huevos duró entre 40 y 42 días y la crianza por los padres sigue todavía activa, a pesar de que ya van para cuatro meses”, afirmó.

Yousef Talgi explica que las crías aún dependen del cuidado de sus padres durante su desarrollo. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Añadió que este comportamiento es propio de la especie. “Esto es normal ya que son especies que son muy altriciales, que necesitan mucho cuidado por los padres”, indicó. También explicó la dinámica reproductiva de estos animales. “Los pingüinos de Humboldt son monógamos, generalmente hacen parejas y hacen una pareja para la reproducción”, señaló.

Por su parte, Gabriela Galindo, gerente de Mercadeo del zoológico, destacó el valor del logro.

“Para nosotros este logro es muy importante porque la especie se encuentra en grave peligro de extinción”, afirmó.

Nancy y Campito forman parte de las 6 crías de pingüino de Humboldt nacidas en el Zoológico La Aurora. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

“Nosotros siempre estamos buscando iniciativas que apoyen a la conservación de esta especie. Entonces el tener seis crías fortalece esta intención”, agregó. Actualmente, la población de pingüinos en el zoológico asciende a 21 ejemplares, y las otras crías serán presentadas progresivamente.

Pingüino de Humboldt: especie en riesgo

El pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) habita en las costas de Perú y Chile y enfrenta amenazas como el cambio climático, la sobrepesca y la pérdida de su hábitat.

Entre sus características:

Forman parejas de por vida

Pesan entre 3 y 4.5 kilos

Viven hasta 15 años en libertad

Se alimentan de peces, pulpos y calamares

Tienen dos épocas reproductivas al año

Las crías se distinguen por no tener la marca negra en el pecho que caracteriza a los adultos.

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