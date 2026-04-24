“Salvar una especie comienza con una historia de vida”: crías de pingüino de Humboldt causan sensación en el Zoológico La Aurora

Guatemala

“Salvar una especie comienza con una historia de vida”: crías de pingüino de Humboldt causan sensación en el Zoológico La Aurora

El Zoológico La Aurora presentó a "Nancy" y "Campito", parte de las 6 nuevas crías de pingüino de Humboldt, como resultado de su programa de conservación de una especie en peligro de extinción.

| time-clock

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos y conductores destacaron el nacimiento de seis crías de pingüino de Humboldt, un logro vinculado a los esfuerzos de conservación de esta especie amenazada por el cambio climático, la sobrepesca y la pérdida de su hábitat.

Durante la emisión, los conductores del programa destacaron el impacto positivo del Zoológico La Aurora tanto en conservación como en la experiencia de los visitantes.

“Definitivamente que esto genera mucha emoción en los visitantes y muy bonitos, muy simpáticos”, comentaron.

También resaltaron la percepción del cuidado hacia los animales. “Se nota que las personas que trabajan en este lugar los cuidan y les dan la alimentación adecuada”, señalaron. En el análisis subrayaron la importancia del zoológico como espacio familiar y educativo. "Los guatemaltecos tenemos la oportunidad de ir, vamos a conocer el zoológico y a disfrutar de estos dos nuevos integrantes”, indicaron.

Asimismo, hicieron énfasis en la gestión del parque.

“Es un claro ejemplo porque del Zoológico La Aurora realmente recibimos solo noticias buenas y eso es alegre”, afirmaron.

Las 6 crías de pingüino de Humboldt, entre ellas Nancy y Campito, crecen bajo cuidado especializado en el Zoológico La Aurora como parte de un programa de conservación. (Foto: Prensa Libre, Juan Diego González).

EN ESTE MOMENTO

Comisionados trasladan al Ejecutivo la nómina definitiva para elegir al jefe del Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Postuladora entrega lista final y deja en manos del Ejecutivo la elección del fiscal general

Right
El momento en que la víctima desciende de su vehículo y discute con otros conductores queda grabado; segundos después es atacado a balazos. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Video muestra cómo discusión vial termina en ataque armado y muerte de un hombre

Right

Los conductores también recordaron el papel del recinto en la protección de especies. “El zoológico ha sido un lugar fundamental para el cuidado de muchas de las especies que están en riesgo”, destacaron.

Zoológico explica proceso y conservación

En el reportaje, Yousef Talgi, gerente técnico del Zoológico La Aurora, explicó el proceso de reproducción y cuidado de las crías.

“La incubación de estos huevos duró entre 40 y 42 días y la crianza por los padres sigue todavía activa, a pesar de que ya van para cuatro meses”, afirmó.

Yousef Talgi explica que las crías aún dependen del cuidado de sus padres durante su desarrollo. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Añadió que este comportamiento es propio de la especie. “Esto es normal ya que son especies que son muy altriciales, que necesitan mucho cuidado por los padres”, indicó. También explicó la dinámica reproductiva de estos animales. “Los pingüinos de Humboldt son monógamos, generalmente hacen parejas y hacen una pareja para la reproducción”, señaló.

Por su parte, Gabriela Galindo, gerente de Mercadeo del zoológico, destacó el valor del logro.

“Para nosotros este logro es muy importante porque la especie se encuentra en grave peligro de extinción”, afirmó.

Nancy y Campito forman parte de las 6 crías de pingüino de Humboldt nacidas en el Zoológico La Aurora. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

LECTURAS RELACIONADAS

Pingüinos de Humboldt nacen en el Zoológico La Aurora: presentan a Nancy y Campito

chevron-right
AME675. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 24/10/2024.- La tigresa de bengala Romina, camina en el nuevo recinto del zoológico La Aurora, en la Ciudad de Guatemala, (Guatemala). El zoológico La Aurora de Guatemala presentó este jueves el nuevo santuario para los dos tigres de bengala que residen en ese parque desde hace más de una década. EFE/ David Toro

Muere Romina, la tigresa de Bengala que cautivó a visitantes en el Zoológico La Aurora

chevron-right

“Nosotros siempre estamos buscando iniciativas que apoyen a la conservación de esta especie. Entonces el tener seis crías fortalece esta intención”, agregó. Actualmente, la población de pingüinos en el zoológico asciende a 21 ejemplares, y las otras crías serán presentadas progresivamente.

Pingüino de Humboldt: especie en riesgo

El pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) habita en las costas de Perú y Chile y enfrenta amenazas como el cambio climático, la sobrepesca y la pérdida de su hábitat.

Entre sus características:

  • Forman parejas de por vida
  • Pesan entre 3 y 4.5 kilos
  • Viven hasta 15 años en libertad
  • Se alimentan de peces, pulpos y calamares
  • Tienen dos épocas reproductivas al año

Las crías se distinguen por no tener la marca negra en el pecho que caracteriza a los adultos.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Animales Animales en Guatemala Animales en peligro de extinción Guatemala Impacto Directo Pingüinos Zoológico La Aurora 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS