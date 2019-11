El presidente electo y los ministros gobernarán cinco días desde Quetzaltenango

El presidente electo, Alejandro Giammatei dio a conocer que su gobierno trabajará desde Quetzaltenango durante cinco días. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Este jueves 14 de noviembre, se observó un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del ejército afuera de la Labor la Trinidad, un centro de convenciones ubicado en Xela y donde el presidente electo, Alejandro Giammattei, se reunió con su gabinete de gobierno y alcaldes electos de Quetzaltenango.

En el salón donde se realizó la cita, había una pantalla con el mensaje “transición de puertas abiertas”, este mensaje se observó desde una ventana ya que los medio de comunicación no pudieron ingresar a la actividad.

Posteriormente Giammattei brindó una conferencia de prensa en la que anunció que para la realización de proyectos en los municipios se entregará una encuesta a los alcaldes para que junto a sus concejales respondan sobre las principales necesidades de los municipios, el documento también tendrán que responderlo los diputados.

“Estamos en primera instancia hablando con las personas electas, después viene un proceso de validación que es sentarnos con la población y validar lo que los alcaldes y Concejos determinaron en sus municipios, va ser validado a través del Comude, de alguna manera vamos a partir y estamos partiendo que alguien que nos entregue las necesidades”, dijo.

El presidente electo también expuso la disposición de un programa, por medio del cual estarán una semana al mes en los departamentos del país y trabajarán desde estos lugares.

“Una iniciativa del señor vicepresidente por el proyecto de gobierno de puertas abiertas, una semana al mes vamos a tener un gobierno en los departamentos, el gobierno completo se trasladara de lunes a viernes a un departamento, todos los ministros, los viceministros, secretarios, presidente y vicepresidente viajaremos”, relató Giammattei.

El primer departamento donde se llevará a cabo este proyecto será Quetzaltenango, del 17 al 21 de febrero de 2020, de acuerdo con la información, Giammattei y sus ministros convivirán con los quetzaltecos y visitarán las comunidades.

“Con todos los ministros iremos a ver las necesidades de los municipios”, expresó.

Para los alcaldes, el presidente aseguró que se exigirá transparencia y que usen una aplicación en la que se tendrá control de las gestiones que realicen. “Si no cumplen, no les damos pisto”, aseguró.

A la reunión no asistió el alcalde electo de la cabecera departamental de Quetzaltenango, Juan Fernando López, quien según informaron se encuentra de viaje en Estados Unidos.

“Un saludo al señor alcalde de Xela que me contaron está en Washington, que le vaya bien, ojalá consiga mucho apoyo para Quetzaltenango, espero verlo pronto JF”, fue el mensaje que le envió Giammattei al alcalde electo de Quetzaltenango.

En el salón donde se realizó la reunión, se observaron algunos obsequios para el presidente electo y los integrantes de su gabinete de gobierno, había verduras y shecas.

En relación a que no se permitió el ingreso de la prensa en la reunión con los alcaldes electos, Giammattei aseguró que fue por situaciones del espacio.

#PoliticaXela

El presidente electo Alejandro Giammattei y su gabinete de gobierno se reunen en Quetzaltenango con los alcaldes electos, no permiten el ingreso de la prensa a la reunión. pic.twitter.com/xvV02Zf9pj — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) November 14, 2019

“A mí no me molesta la prensa, de hecho soy amigo de muchos, a muchos los conozco desde hace años atrás, están más viejos que yo, yo no envejezco, pero imagínese esto, con la cantidad de gente y todo el mundo hablando, no iba a ser oportuno”, aseguró.

Sobre las necesidades que ya se han identificado en Quetzaltenango, señaló la falta de empleo en “el área de la costa” del departamento, así como la falta de agua en municipios como Cantel y Zunil, son “efectos del cambio climático”, indicó.

“Háganse la campaña”, fue el mensaje para los diputados al ser consultado sobre aspectos del presupuesto 2020. “Le están quitando Q1 mil 400 millones al ministerio de Comunicaciones, a duras penas alcanza para mantener la red vial, que nos hagan la campaña”.

