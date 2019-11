Joven perdida en el volcán Santa María relató que pasó la noche “entre los arbustos”

La joven fue trasladada a la subestación de la PNC en la zona 10 de Xela y después al hospital. (Foto Prensa Libre: María Longo)

“Caminé por donde fuera porque no sabía dónde estaba la salida, pensé en caminar y alcanzar a mis amigos pero no me dio tiempo, ya no los encontré”, dijo Cindy González, de 21 años y quien se extravió en el volcán Santa María el domingo 10 de noviembre.

La joven relató que pasó la noche y madrugada “entre los arbustos”.

González fue localizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y posteriormente auxiliada por Bomberos Voluntarios quienes confirmaron que estaba estable, pero tenía un “cuadro de deshidratación”, para prevenir alguna enfermedad fue trasladada al Hospital Regional de Occidente (HRO).

“Cuando amaneció, caminé todo el día hasta lograr salir”, la joven llegó a una comunidad donde abordó un bus.

“Agentes de la PNC que participaron en la búsqueda estaban haciendo verificaciones y le hicieron el alto a un bus que venía del Valle de Palajunoj, área cercana al volcán, hicieron una revisión y ahí la localizaron, en la patrulla la trasladaron a la subestación de la policía en Pacajá y avisaron a los bomberos”, dijo Sandino Monzón, delegado regional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Agregó que González estaba asustada, “atormentada” y que les relató que pasó una noche “tormentosa”.

“Ella estaba muy desorientada y eso la llevó a caminar, con la claridad del día identificó que había una población cercana, caminó y llegó hasta donde pudo subir a un bus”, indicó Sandino.

Bomberos Voluntarios que participaron en el rescate relataron que la joven iba sin mochila y sin celular. “Se hizo varios recorridos buscándola, pero ella por sus propios medios logró descender del volcán”, dijo Fernando Cho, rescatista.

La joven habría desparecido la tarde del domingo cuando descendió del volcán Santa María, lugar al que había llegado junto a 11 amigos. González se habría adelantado al grupo para “no atrasarlos” ya que le costó subir, además dejó sus pertenencias con sus acompañantes.

Además de la Conred, Bomberos Voluntarios, Disetur y PNC, en la búsqueda también participaron 10 elementos de la Brigada de Operaciones para Montaña del Ejército, 8 guatemaltecos y 2 chilenos que están en colaboración con la brigada.

La acción también fue apoyada por voluntarios del grupo de Socorro Alpino quienes no escatimaron esfuerzos por “el amor a la vida”.

“Participamos 13 personas y la búsqueda se hizo desde la cumbre del volcán, hicimos una especie de barrido hasta la base. Es un voluntariado y lo hacemos porque nos gusta la montaña, lo hacemos con toda la disposición y el amor que le tenemos a la vida y a los seres humanos”, dijo Edy Soc, director de la patrulla de los voluntarios Alpino.

