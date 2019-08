Juan Fernando López se reúne con Luis Grijalva para comenzar la transmisión de mando municipal

Juan Fernando López, alcalde electo de Xela, y el actual jefe edil, Luis Grijalva, se reunieron para comenzar la transmisión de mando en la Municipalidad. (Foto Prensa Libre)

Luis Grijalva, alcalde de Quetzaltenango, recibió en la sala de sesiones de la Municipalidad de Quetzaltenango al alcalde electo Juan Fernando López y al nuevo Concejo para arrancar la trasmisión de la administración edil.

Es la primera reunión oficial que Grijalva sostuvo con las nuevas autoridades que tomarán posesión el 15 de enero del 2020 en un acto solemne que se prevé se efectúe en el Teatro Municipal de Quetzaltenango.

Previo a la reunión del miércoles 14 de agosto, López y Grijalva sostuvieron dos reuniones donde el alcalde electo planteó a su homólogo la necesidad de trazar una hoja de ruta para que los nuevos integrantes del Concejo se enteren del funcionamiento de la comuna.

Se acordó que el equipo de transmisión del nuevo alcalde se reunirá con cada uno de los jefes de las diferentes direcciones municipales quienes rendirán un informe detallado del trabajo a las nuevas autoridades para que comiencen a planificar las nuevas instrucciones a partir de enero o darles continuidad a proyectos.

“Iremos a la municipalidad con nuestros auditores y abogados para conocer cómo están las finanzas y enterarnos cómo está la parte legal, es importante que mi equipo reciba toda la información para analizar cómo vamos arrancar la administración el 15 de enero”, comentó López.

El nuevo alcalde se abstuvo de revelar quienes integran su equipo de trabajo, sin embargo, mencionó que las personas que lo acompañarán en la municipalidad se capacitan en administración pública y gestión.

“Para nosotros es importante comenzar a conocer cómo está el municipio para que mi equipo analice cada situación”, subrayó López.

El actual jefe edil felicitó a las nuevas autoridades por el triunfo que obtuvieron en las elecciones y les instó a tener valentía para afrontar los desafíos que tiene el municipio. “Estoy en la plena disponibilidad de poder trasmitirles todo lo que sé de la municipalidad, no guardaré secretos, no me llevó nada de la muni”, expresó Grijalva.

Grijalva pidió a los nuevos síndicos y concejales “ponerse la camisola de Xela” para trabajar por el municipio y les aconsejó despojarse de intereses personales, “aquí –en la municipalidad– todo mundo tiene intereses”, manifestó el funcionario.

Según el jefe edil, su objetivo es “dejar un municipio autosostenible” y detalló a las nuevas autoridades que la comuna subvenciona todos los servicios que tienen los quetzaltecos”.

“La Municipalidad subvenciona el agua potable, la energía eléctrica, los mercados, el rastro municipal, por mencionar algunos servicios. En recolección de basura gastábamos Q14 millones y recaudábamos Q7 millones, mejoramos la recaudación y ahora ingresan Q14 millones”, expuso Grijalva.

López por su parte se mostró satisfecho de la disponibilidad de Grijalva para que su equipo reciba toda la información y apoyo del estado de la comuna.

Las mesas de trabajo comenzarán a reunirse la próxima, no se descarta que los nuevos síndicos y concejales acudan a las sesiones de Concejo para enterarse la dinámica de las reuniones.

