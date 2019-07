Silvia Berrios, joven quetzalteca que se abre camino en equitación y pentatlón moderno

Silvia Berrios ha participado en sus primeras competencias de equitación en ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

A sus 13 años Silvia Carolina Berrios Sánchez comienza a abrirse camino en dos disciplinas deportivas que en Quetzaltenango son pocas conocidas y practicadas, sin embargo desde hace un año la deportista empezó a recibir frutos de su esfuerzo en cada entrenamiento.

Amante del deporte desde su infancia, Silvia se dedicaba a la gimnasia pero debido a la edad tuvo que emigrar a otro deporte. En su pensamiento siempre estuvo buscar disciplinas deportivas que tuvieran gran exigencia y que fueran poco comunes de practicar.

Con la ayuda de su padre, Antonio Berrios, decidió aventurarse en el mundo de la equitación, el arte y la práctica de montar a caballo. Debido a que en Quetzaltenango este deporte no tiene una sede la atleta viaja a la ciudad capital los fines de semana para recibir clases y seguir perfeccionando su técnica.

“Me encanta mucho el deporte y desde pequeña lo he practicado, me llamó la atención aprender pentatlón y equitación porque que busque acá en Xela donde practicar pero lastimosamente no encontré y con el apoyo de mis padres viajé a Guatemala donde encontré lugar para entrenar”, explicó.

“El apoyo de mis padres ha sido importante porque ellos han hecho un esfuerzo para que yo practique estos deportes. Mi papá me ayuda mucho a enfocarme y ponerle empeño en el deporte y en los estudios”, contó la atleta que actualmente cursa el primer grado de nivel básico.

Deporte de alta exigencia

Berrios busca tener su primera participación en el pentatlón moderno, deporte que también practica gracias al buen desarrollo que tuvo en la equitación. Este deporte olímpico además de montar en caballo incluye natación, esgrima, tiro y carrera campo a través.

“Sé que este deporte requiere mucho esfuerzo físico. Todos los días entreno natación y esgrima en la asociación. Tiro lo practico en mi casa y atletismo lo hago los fines de semana que no voy a equitación”, explicó Berrios.

La joven deportista tiene claro que uno de sus objetivos es ser reconocida en estos deportes, y representar a Guatemala en competencias internacionales. A pesar de no tener espacios para entrenar algunos deportes Silvia mantiene la motivación de convertirse en seleccionada nacional y atleta de alto rendimiento.

