¿Qué dijo?: La pronunciación en inglés del árbitro de México contra Sudáfrica en el Mundial que se volvió viral

No han pasado ni dos días desde que comenzó el Mundial 2026 y los usuarios en redes sociales ya encontraron el primer momento curioso y cómico que rápidamente se volvió viral.

El peculiar suceso ocurrió en el partido inaugural del Mundial, en el que la selección anfitriona, México, venció 2-0 a Sudáfrica y se colocó en el primer lugar del Grupo A.

Además de la victoria, el encuentro resultó llamativo porque hubo tres expulsiones, dos de Sudáfrica y una de México, lo que lo convierte en el partido inaugural de un Mundial con mayor presencia de la temida tarjeta roja.

Pero lo que se volvió viral no fueron las expulsiones en sí, sino la forma en que el árbitro del partido, el brasileño Wilson Sampaio, anunció su decisión tras revisar la jugada en el VAR, con una peculiar pronunciación del inglés.

Fue en el minuto 84 cuando, después de una fuerte entrada del jugador sudafricano Themba Zwane, el árbitro, de 44 años, acudió al VAR para revisar la acción y determinar si ameritaba tarjeta roja.

Por norma general, el árbitro debe comunicar en voz alta su decisión a los jugadores y al público. Eso hizo Sampaio, quien estaba dispuesto a anunciar la tarjeta roja contra Zwane.

Sin embargo, el momento se volvió insólito, según los usuarios, por la pronunciación en inglés del árbitro al dar su conclusión, ya que muchos aseguraron que no lograron entender lo que dijo, salvo la última parte: "Decision: Red Card".

Incluso se observa que otro jugador de Sudáfrica, Khuliso Mudau, quien se encontraba cerca del árbitro, muestra una expresión entre sorpresa y curiosidad. Los internautas señalaron que el futbolista no entendía lo que decía Sampaio.

Al final, la decisión del árbitro fue expulsar al segundo jugador de Sudáfrica, pero el momento rápidamente se volvió viral en redes sociales y se convirtió en uno de los primeros memes que dejó el Mundial 2026.

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