Benzema pone líder al Real Madrid tras ganar 4-1 al Alavés

A los tres minutos de la reanudación (48), el francés Karim Benzema firmó su primer tanto de la noche aprovechando una asistencia de taco del belga Eden Hazard.

Antes de que el N.9 completara su doblete, Nacho Fernández (56) remató de volea un centro al área del croata Luka Modric, ampliando una ventaja que fue aún mayor con el 3-0 de Benzema (62), que hizo efectiva una gran arrancada del uruguayo Fede Valverde para batir al arquero Francisco Pacheco en dos tiempos.

Todos los goles del encuentro se concentraron en apenas un cuarto de hora, también el del Deportivo Alavés, que le dio una pequeña alegría a su hinchada tras un penal forzado por el sueco John Guidetti que transformó Joselu (65).

Vinicius Jr., que ingresó en la cancha recién superada la hora de juego por Eden Hazard (66), se encargó de cerrar el marcador en el añadido al cabecear a la red el centro desde la izquierda de David Alaba.

Con esta victoria, el Real Madrid se pone líder de la liga española de forma momentánea, a falta de otros cinco partidos por disputar, entre ellos el del vigente campeón liguero, un Atlético de Madrid que visitará al Celta de Vigo (15h30 GMT) justo antes de que el FC Barcelona se estrene en el Camp Nou ante la Real Sociedad (18h00 GMT).

Con las mismas tres unidades que el equipo entrenado por Carlo Ancelotti está el Valencia de José Bordalás, que también se estrenó en el banco valencianista, inaugurando ganando al que hasta hace unos meses había sido su equipo, un Getafe que cayó 1-0 por un gol de penal firmado por Carlos Soler, medallista de plata con España en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

👀 @GarethBale11 looks in the mood tonight…

🎬 Watch #AlavesRealMadrid LIVE on #LaLigaTV! pic.twitter.com/XWU7oVkZUF

— LaLigaTV (@LaLigaTV) August 14, 2021