Fútbol Internacional

Cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en la tercera fase de venta

La FIFA ha anunciado el inicio de una nueva fase de venta de boletos para el Mundial 2026, luego del sorteo que se llevo a cabo el 5 de diciembre.

Trofeo de la Copa del Mundo FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de la Copa Mundial tras el sorteo de la eliminatoria europea. (Foto Prensa Libre: AFP)

La Copa del Mundo 2026 está a aproximadamente seis meses de comenzar y, como es costumbre, la FIFA ha anunciado el inicio de la venta de boletos para esta nueva fase.

Se trata de la primera etapa que se habilita luego de que, el pasado 5 de diciembre, se realizara el sorteo para determinar la fase de grupos y establecer cómo estarán distribuidas las 48 selecciones.

Ahora que ya se conocen aspectos como los horarios y las sedes donde se disputarán los partidos, hay mayor libertad para que las personas escojan el encuentro que desean presenciar.

Quienes estén interesados en adquirir boletos deberán completar su registro antes del 13 de enero.

Una vez completado el registro y con la denominada FIFA ID, el usuario deberá seleccionar la opción de "sorteo aleatorio". Al hacerlo, se desplegará la lista de los 104 partidos del Mundial, y podrá seleccionar el o los encuentros para los que desea adquirir entradas.

Medios como El País señalan que los usuarios, una vez hayan elegido el partido (incluidos los inaugurales y la gran final), deberán escoger entre tres opciones de asientos, los cuales tienen distintos precios.

Existen tres categorías: la número 1, la más cara; y la número 3, la más asequible.

Cada usuario podrá solicitar un máximo de cuatro boletos por partido.

Por último, deberá completar los campos correspondientes a los datos de su tarjeta de crédito o al método de cobro elegido.

Una vez efectuado el sorteo, la FIFA comenzará a procesar los perfiles seleccionados a partir del 6 de febrero.

“Si una solicitud resulta aceptada, el importe se cargará automáticamente en la tarjeta de pago conforme a la autorización concedida”, afirma el sitio oficial de la FIFA.

“El momento exacto en el que los aficionados se inscriban en el sorteo aleatorio no afectará sus posibilidades de resultar elegidos”, agrega la entidad deportiva.

Cuarta fase

La FIFA ha informado que se abrirá una cuarta fase de venta de boletos para los partidos del Mundial 2026, con el fin de que los usuarios puedan obtener las entradas restantes antes de que comience la competición.

