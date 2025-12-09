Pausas de hidratación y desempates: las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial 2026

Falta poco para que inicie la Copa del Mundo del 2026 y la FIFA ha oficializado algunas reglas que se llevarán a cabo durante la competición.

Estas se enfocan en aspectos como la cantidad de jugadores por equipo, las acciones que deben ejecutarse durante los encuentros y las prácticas necesarias debido a las condiciones climáticas que prevalecerán en los tres países anfitriones.

Para comenzar, la FIFA indicó que en este Mundial se continuará con la regla implementada en la Copa del Mundo de Qatar del 2022, en la cual la nómina de cada equipo estará integrada por 26 jugadores.

"Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico", señaló la FIFA.

También se menciona que únicamente se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional hasta 24 horas antes del inicio del partido, y solo si el primero sufre una lesión grave o una enfermedad.

Otra regla que se implementará durante el Mundial tiene que ver con las pausas en los partidos, ya que se permitirá la denominada “pausa de rehidratación”.

Ahora, la FIFA afirma que en todos los encuentros, los árbitros deberán detener el juego en el minuto 22 para que los jugadores puedan hidratarse, independientemente de las condiciones climáticas o la ubicación del partido.

De acuerdo con Manolo Zubiria, director de la División del Torneo (Estados Unidos) de la FIFA, esta pausa de rehidratación durará aproximadamente tres minutos.

También se aplicará en el Mundial del 2026 el denominado criterio olímpico, en caso de empates en la fase de grupos.

Según la FIFA, ahora el primer criterio a considerar cuando dos equipos estén empatados en puntos será el resultado del partido que disputaron entre ellos.

Si, por ejemplo, dos selecciones terminan con igual número de puntos tras la fase de grupos, se tomará en cuenta el resultado del duelo que ambas jugaron previamente.

En caso de que ese partido también haya terminado en empate, se considerará la diferencia de goles entre los equipos implicados, los goles marcados entre ellos, los convertidos en todos los partidos, el puntaje del juego limpio y otros factores.

En relación con los partidos inaugurales, se prevé que sean tres, debido a la cantidad de países anfitriones. El primero será el 11 de junio en Ciudad de México; el 12 del mismo mes, se jugarán los otros dos, en Toronto y Los Ángeles.

