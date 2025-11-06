¿El Salvador al Mundial? Las matemáticas y la combinación de resultados que necesita para clasificar

El Salvador se encuentra en la posición más complicada del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Con apenas 3 puntos de 12 posibles y una diferencia de goles de -2, La Selecta enfrenta un escenario casi imposible.

Sin embargo, las matemáticas aún no los eliminan completamente, y los aficionados salvadoreños se aferran a una combinación de resultados que, aunque improbable, mantienen vivas las esperanzas.

La prensa salvadoreña analizó detalladamente qué necesita El Salvador para mantener sus opciones de clasificación. Sus conclusiones son claras: necesitan un milagro, pero un milagro que técnicamente es posible.

El escenario ideal de El Salvador para la quinta fecha

Según el análisis de los periodistas salvadoreños, el resultado perfecto para La Selecta en la quinta jornada sería que Guatemala y Panamá empaten en su encuentro del 13 de noviembre en El Trébol, mientras que El Salvador derrota a Surinam.

Con este escenario, la tabla quedaría de la siguiente manera antes de la última fecha:

Panamá : 7 puntos

: 7 puntos Surinam : 6 puntos (si pierde con El Salvador)

: 6 puntos (si pierde con El Salvador) Guatemala : 6 puntos (si empata con Panamá)

: 6 puntos (si empata con Panamá) El Salvador: 6 puntos (si vence a Surinam)

Esta combinación mantendría a El Salvador matemáticamente vivo para la última jornada, con cuatro equipos separados por un solo punto en una definición dramática.

Lo que necesitaría en la última fecha

Para la sexta y última jornada, El Salvador necesitaría:

Vencer a Panamá como visitante en Ciudad de Panamá Que el resultado entre Guatemala y Surinam les favorezca en términos de diferencia de goles y posiciones

Si El Salvador lograra derrotar a Panamá, llegaría a 9 puntos. En ese escenario, dependería completamente de lo que suceda en el Estadio El Trébol entre Guatemala y Surinam.

Los propios aficionados salvadoreños reconocen que las posibilidades de que El Salvador clasifique directamente son mínimas. La Selecta tendría que ganar sus dos partidos restantes (ambos como visitante), y además necesitaría que se den resultados específicos en los otros partidos del grupo.

La realidad es cruda: El Salvador no ha mostrado el nivel necesario en esta eliminatoria. De cuatro partidos disputados, solo han conseguido una victoria (precisamente ante Guatemala en la primera fecha como visitantes en el Estadio Cementos Progreso), no han empatado ninguno y han perdido tres encuentros.

"Guatemala puede perder los dos de local, como nosotros"

En un comentario que busca mantener la esperanza pero también refleja la realidad de ambas selecciones, los aficionados salvadoreños no descartan la posibilidad de que Guatemala pierda sus dos partidos de local, tal como les sucedió a ellos.

La quinta fecha dirá mucho: si El Salvador logra vencer a Surinam y Guatemala empata con Panamá, entonces sí, el milagro seguirá siendo posible.

Pero si no se dan esos resultados, La Selecta matemáticamente quedará eliminada del sueño mundialista que parecía tan cercano tras aquella victoria en la primera fecha ante Guatemala.