“Es sólo un partido de fútbol” qué dijo Scaloni por las expectativas del partido entre Argentina e Inglaterra

Argentina e Inglaterra protagonizarán una de las semifinales del Mundial 2026, que destaca no solo por el rendimiento de ambos equipos, sino también por los partidos memorables que han disputado a lo largo de la historia.

Los ingleses vienen de eliminar a Noruega, una de las favoritas para avanzar en el torneo, mientras que la Albiceleste volvió a sufrir contra Suiza, aunque resolvió el partido en los últimos minutos gracias a Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Las expectativas están por las nubes, no solo por conocer al segundo finalista del Mundial 2026, sino también por la rivalidad histórica entre ambos países.

Uno de los antecedentes más recordados es el Mundial de 1986, cuando Diego Armando Maradona, precisamente frente a Inglaterra, protagonizó una de las actuaciones más memorables de la historia del futbol al anotar "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo".

Por esa carga histórica, el partido del próximo 15 de julio genera gran expectativa. Por ello, una de las preguntas planteadas al técnico argentino, Lionel Scaloni, fue qué significa este encuentro para ambos países.

En la conferencia de prensa posterior al partido de Argentina contra Suiza, un periodista le preguntó a Scaloni qué representaba la semifinal contra Inglaterra, sobre todo por el contexto histórico.

"ES UN PARTIDO DE FÚTBOL, EH", LIONEL SCALONI, SOBRE EL ARGENTINA-INGLATERRA EN SEMIFINALES 🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/fWWHgRxTvX — Diario Olé (@DiarioOle) July 12, 2026

Scaloni, fiel a su estilo, bajó las revoluciones y afirmó que el encuentro entre Inglaterra y Argentina "es solo un partido de fútbol".

"El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol contra una gran selección y un gran entrenador, al que aprecio mucho. Es solo un partido. Punto", dijo Scaloni.

Con esas declaraciones, el técnico argentino redujo las expectativas del encuentro únicamente al ámbito deportivo.

🔥⚽Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Lionel Scaloni, técnico de Argentina, le hizo el quite a la polémica geopolítica que siempre aparece cuando hay partido contra Inglaterra, dada la historia de conflicto entre ambas naciones. "Es un partido de fútbol, no busquemos… pic.twitter.com/qJR67wT6PU — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 12, 2026

Todo está listo para que el próximo miércoles, a la 13 horas, ambas selecciones se enfrenten en Atlanta y definan al segundo finalista de la Copa del Mundo.

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