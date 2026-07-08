“¡Lo va a ver al VAR!” Las polémicas arbitrales que ha dejado, de momento, el Mundial 2026

En un principio, se esperaba que la incorporación del VAR en los partidos de fútbol redujera considerablemente las injusticias dentro del terreno de juego y brindara un panorama más objetivo para los árbitros.

Sin embargo, parece que han aumentado las dudas, las quejas y los comentarios en contra de esta tecnología, utilizada para analizar con más detalle jugadas específicas y permitir que el árbitro tome una decisión, ya sea sancionar una falta, mostrar una tarjeta o señalar un penal.

Esto se ha visto con mayor claridad en este Mundial del 2026. Desde el inicio del torneo más importante del fútbol, las polémicas no se hicieron esperar y han sido varios los momentos controvertidos que ha dejado, hasta ahora, la Copa del Mundo.

Supuestas faltas que merecían tarjeta roja, jugadas que debían invalidarse por aparentes fueras de juego, goles anulados y penales no sancionados son solo algunos de los hechos que han dado de qué hablar en este torneo.

La primera polémica se dio en el partido inaugural del Mundial, entre México y Sudáfrica, donde por primera vez se registró la expulsión de tres jugadores, dos de ellos de los Bafana Bafana.

Además del VAR, otra regla que ha generado polémica es la "Ley Prestianni", que sanciona a un jugador por taparse la boca, ya que dicha acción podría ocultar insultos o expresiones racistas o discriminatorias.

Esta ley se ha aplicado en dos ocasiones: en el partido entre Paraguay y Turquía, lo que motivó la expulsión del jugador Miguel Almirón, y en la eliminación de Ecuador ante México, en los dieciseisavos de final, cuando el ecuatoriano Piero Hincapié recibió la tarjeta roja por decirle algo a un jugador mexicano.

Volviendo al VAR, una de las jugadas que más debate ha generado, incluso hasta hoy, fue la protagonizada por Lionel Messi en el debut de Argentina contra Argelia.

La polémica giró en torno a una dura entrada del jugador argentino contra un rival, en la que incluso se observa que Messi le clava los tacos. Muchos aficionados exigieron que el árbitro le mostrara una tarjeta roja, pero eso no ocurrió.

Finalmente, están dos de las polémicas más recientes relacionadas con el VAR: el gol anulado a Croacia en los dieciseisavos de final contra Portugal, que habría significado el empate en un partido emocionante.

También está la ocurrida en el partido entre Argentina y Egipto, donde un gol de los Faraones fue anulado por una discutida falta al inicio de la jugada.

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