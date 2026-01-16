Elche vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Elche recibirá a Sevilla, en el marco de la fecha 20 de la Liga, el próximo lunes 19 de enero a partir de las 14:00 horas, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Sevilla

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sacó un empate por 1 en su visita a Valencia. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 10 tantos en el rival.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de perder contra Celta por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 5 goles y recibieron 7.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de septiembre, en el torneo España – LALIGA 2025 – 2026, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el noveno puesto con 23 puntos (5 PG – 8 PE – 6 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (6 PG – 2 PE – 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 41 18 13 2 3 20 9 Elche 23 19 5 8 6 1 14 Sevilla 20 19 6 2 11 -6

Próximos partidos de Elche en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 21: vs Levante: 23 de enero – 14:00 horas

Fecha 22: vs Barcelona: 31 de enero – 14:00 horas

Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 21: vs Athletic Bilbao: 24 de enero – 11:30 horas

Fecha 22: vs Mallorca: 2 de febrero – 14:00 horas

Fecha 23: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Sevilla, según país