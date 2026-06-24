¡Siguen en la lucha por el título! Qué equipos ya están clasificados a la siguiente fase del Mundial 2026

Este 24 de junio se juega la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde ya se definirán las selecciones que pasarán a los dieciseisavos de final para seguir en la lucha por el título.

Mientras algunas selecciones aún tienen posibilidades de clasificarse a la siguiente fase, otras ya tienen controlada su situación, dado que cumplieron con sus deberes y ganaron los dos partidos anteriores, por lo que su entrada a los dieciseisavos de final es innegable.

De acuerdo con el medio deportivo Marca, once selecciones ya se encuentran clasificadas a la siguiente fase del Mundial y están a la espera de conocer quiénes serán sus rivales en la ronda de eliminación directa.

Por su parte, ya son cinco los equipos que están matemáticamente fuera de la Copa del Mundo, principalmente por no lograr al menos una victoria en la fase de grupos y quedarse sin puntos en la tabla.

Mientras se disputa la última jornada de la fase de grupos, estos son los equipos ya clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial, a la espera de las próximas selecciones que se incorporen:

Brasil y Marruecos clasifican esperan rival en dieciseisavos de final 👀



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México (Grupo A)

Una de las tres anfitrionas del Mundial cumplió con sus deberes y obtuvo dos victorias que la llevaron a clasificarse directamente a la próxima fase tras vencer a Sudáfrica y a Corea del Sur.

Suiza (Grupo B)

Suiza terminó primera de su grupo al lograr siete puntos, tras ganar dos partidos y empatar otro. Venció a Bosnia y a Canadá, y empató 1-1 ante Catar.

Canadá (Grupo B)

A pesar de perder este 24 de junio contra Suiza, la segunda anfitriona del Mundial no perdió su clasificación a la siguiente fase, ya que obtuvo cuatro puntos tras registrar una victoria, un empate y una derrota.

Brasil (Grupo C)

El equipo de Carlo Ancelotti terminó en primer lugar de la tabla de posiciones tras ganar dos partidos y empatar uno. Su último juego, el de este 24 de junio, lo ganó 3-0 ante Escocia con dos goles de Vinícius.

Marruecos (Grupo C)

De igual forma, el conjunto africano se quedó por poco en el primer lugar del grupo C, ya que obtuvo los mismos siete puntos que Brasil, pero demostró su poderío al no perder ningún partido en la fase de grupos.

Estados Unidos (Grupo D)

La tercera anfitriona del Mundial demostró desde el primer partido su poderío con la pelota al golear 4-1 a Paraguay, y con la victoria 2-0 frente a Australia el pasado 19 de junio, el conjunto de Pochettino aseguró su lugar en los dieciseisavos de final.

Alemania (Grupo E)

Tras registrar la mayor goleada en esta edición mundialista con un 7-1 ante Curazao y vencer por 2-1 a Costa de Marfil, Alemania se encaminó sin problemas a la siguiente fase del Mundial.

Francia (Grupo I)

De la mano de Kylian Mbappé, la selección de Francia no tuvo complicaciones en la fase de grupos, ya que venció a Senegal y a Iraq, por lo que aseguró su pase con seis puntos.

Noruega (Grupo I)

Erling Haaland y compañía tampoco decepcionaron. Además de hacerse virales en redes sociales por sus peculiares celebraciones, los noruegos cumplieron con sus seis puntos y quedan a la espera del partido contra Francia para definir quién termina en el primer lugar del grupo.

Argentina (Grupo J)

La actual campeona del mundo no decepcionó a sus seguidores. El conjunto de Lionel Messi firmó dos actuaciones destacadas de la mano del diez argentino, por lo que avanzó sin problemas a la siguiente ronda.

Colombia (Grupo K)

Tras conseguir una victoria ajustada contra la República Democrática del Congo, el equipo de Luis Díaz aseguró su clasificación luego de ganar el primer partido de la fase por 3-1 ante Uzbekistán.

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