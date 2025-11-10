“Son dos partidos fundamentales, no hay margen de error”, dice Fidel Escobar sobre el partido ante Guatemala

Fidel Escobar, defensa central de la Selección de Panamá y jugador del Deportivo Saprissa de Costa Rica, habló en conferencia de prensa previa al crucial partido ante Guatemala del próximo jueves 13 de noviembre.

El panameño se mostró consciente de las críticas que ha recibido la selección canalera y envió un mensaje de compromiso tanto a la afición como a sus compañeros de equipo.

"Vamos a darle la alegría a la afición en los dos juegos que vienen", expresó Escobar con determinación, dejando claro que el plantel está enfocado en conseguir los resultados que acerquen a Panamá a su segundo Mundial consecutivo.

El defensor de 30 años reconoció que la presión y las expectativas son altas, pero aseguró que el equipo está mentalmente preparado para afrontar estos compromisos decisivos en la eliminatoria de Concacaf.

Fidel Escobar fue claro al dimensionar la importancia de los encuentros que restan: "Son dos partidos fundamentales, no hay margen de error", declaró el defensor, consciente de que Panamá se juega gran parte de sus aspiraciones mundialistas en esta doble fecha.

Escobar abordó directamente las críticas de los aficionados panameños. El defensor mostró empatía y comprensión hacia la frustración de la hinchada.

"Nosotros queremos ganar. Los jugadores queremos ganar. La selección de Panamá quiere ganar para dar una satisfacción a la gente, que la gente no cree en un segundo Mundial", manifestó Escobar, reconociendo que hay dudas entre la afición sobre la capacidad del equipo de repetir la hazaña de Rusia 2018.

"Yo sé que la afición se enoja y tiene razón. Yo lo entiendo personalmente, porque la afición paga su entrada para vernos y saca un poquito de tiempo para ver a la selección", afirmó.

Los canaleros visitarán a Guatemala en El Trébol y posteriormente recibirán a El Salvador en casa. Con 6 puntos y compartiendo el liderato del Grupo A junto a Surinam, Panamá sabe que dos victorias les aseguraría el boleto directo al Mundial 2026.

A pesar de las críticas y la presión, Escobar aseguró que el grupo está en el mejor momento anímico posible: "Para nosotros, y en lo personal, yo creo que lo vamos a hacer bien, porque en todos los partidos estamos muy motivados, aunque no lo crean. Estamos muy motivados".

El jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. en El Trébol, Fidel Escobar y la Selección de Panamá tendrán la oportunidad de cumplir esa promesa. Guatemala los espera con hambre de Mundial, pero los canaleros llegan con la determinación de no dejar escapar esta oportunidad histórica.