Un turista en Nueva York: las fotos de Erling Haaland por EE. UU. tras ganar con Noruega en el Mundial 2026

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Un turista en Nueva York: las fotos de Erling Haaland por EE. UU. tras ganar con Noruega en el Mundial 2026

Tras ganar 4-1 ante Iraq en el Mundial 2026, el delantero de Noruega, Erling Haaland, aprovechó la ocasión para visitar Nueva York y publicarlo en sus redes sociales.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Irak vs Noruega

Erling Haaland de Noruega observa durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Irak y Noruega, en Boston, EE. UU., el 16 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El debut de Erling Haaland en el Mundial 2026 no pudo haber sido mejor, ya que con un doblete ayudó a Noruega a vencer 4-1 a Iraq y a colocarse en el primer lugar del grupo I, por encima incluso de Francia, una de las selecciones favoritas.

El atacante noruego abrió el marcador en el minuto 29 con un fuerte remate de zurda y completó su actuación con un segundo gol en el minuto 42.

Tras su destacada actuación con su selección, Haaland sorprendió a sus aficionados, pues aprovechó el momento para hacer turismo y recorrer las calles de la Ciudad de Nueva York.

En sus redes sociales, Haaland publicó varias fotografías en las que se le ve en lugares emblemáticos de la Ciudad de Nueva York, como Times Square y el restaurante Katz’s Delicatessen.

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En las fotografías se observa al jugador noruego en compañía de su pareja, Isabel Haugseng Johansen.

La publicación del delantero noruego ha alcanzado más de un millón de reacciones en Instagram, además de numerosos comentarios de sus aficionados.

Haaland tuvo la oportunidad de visitar la Ciudad de Nueva York luego de que el entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, concediera a sus jugadores dos días libres tras la victoria ante Iraq en el Mundial.

Ahora, el equipo de Haaland se prepara para su próximo compromiso mundialista. El 22 de junio se enfrentará a Senegal y el 26 de junio tendrá su desafío más exigente, cuando se mida a Francia.

Lea también: Harry Kane iguala a Gary Lineker y se suma a Messi, Mbappé y Haaland en la pelea por el Botín de Oro del Mundial 2026







ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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