Un turista en Nueva York: las fotos de Erling Haaland por EE. UU. tras ganar con Noruega en el Mundial 2026

El debut de Erling Haaland en el Mundial 2026 no pudo haber sido mejor, ya que con un doblete ayudó a Noruega a vencer 4-1 a Iraq y a colocarse en el primer lugar del grupo I, por encima incluso de Francia, una de las selecciones favoritas.

El atacante noruego abrió el marcador en el minuto 29 con un fuerte remate de zurda y completó su actuación con un segundo gol en el minuto 42.

Tras su destacada actuación con su selección, Haaland sorprendió a sus aficionados, pues aprovechó el momento para hacer turismo y recorrer las calles de la Ciudad de Nueva York.

En sus redes sociales, Haaland publicó varias fotografías en las que se le ve en lugares emblemáticos de la Ciudad de Nueva York, como Times Square y el restaurante Katz’s Delicatessen.

En las fotografías se observa al jugador noruego en compañía de su pareja, Isabel Haugseng Johansen.

La publicación del delantero noruego ha alcanzado más de un millón de reacciones en Instagram, además de numerosos comentarios de sus aficionados.

Haaland tuvo la oportunidad de visitar la Ciudad de Nueva York luego de que el entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, concediera a sus jugadores dos días libres tras la victoria ante Iraq en el Mundial.

Ahora, el equipo de Haaland se prepara para su próximo compromiso mundialista. El 22 de junio se enfrentará a Senegal y el 26 de junio tendrá su desafío más exigente, cuando se mida a Francia.

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