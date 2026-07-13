¿Una foto con David Beckham lo inició todo? la romántica historia de Harry Kane y su esposa

Harry Kane ha sido una de las figuras más prominentes no solo de Inglaterra, sino del Mundial del 2026 en general.

El delantero, de 32 años, a pesar de llevar seis goles en la competición mundialista, ha sido determinante y una pieza clave para el equipo de Thomas Tuchel.

Ahora, el equipo inglés se prepara para afrontar las semifinales del torneo contra la actual campeona, Argentina, el próximo 15 de julio a las 13 horas.

Sin embargo, fuera del terreno de juego, la pelota y la portería, llama la atención el lado sentimental del delantero, en especial la historia con su actual esposa, Katie Goodland.

Su romance no solo llama la atención por lo jóvenes que se conocieron, sino también por cómo Goodland estuvo en todo el proceso de crecimiento deportivo de Kane, hasta convertirse en uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol y de Inglaterra.

Según relata el medio Infobae, ambos habrían sido compañeros desde sus primeros días de colegio en Londres.

Todo habría comenzado en la Chingford Foundation School, institución donde también estudió David Beckham y que, además, comparte una historia curiosa con la pareja.

LA MEJOR HISTORIA DE AMOR



En 2005, David Beckham inauguró su academia de fútbol en Greenwich, Londres.



Entre los jóvenes futbolistas presentes aquel día se encontraba un niño de 11 años llamado Harry Kane.



A su lado estaba Katie Goodland, una chica a la que conocía desde sus… pic.twitter.com/6nSUEhZIFu — Christian Ramírez (@Christi6179520) July 10, 2026

Infobae cuenta que, cuando Kane y su esposa tenían 11 años, una fotografía los reunió con el exjugador inglés durante la inauguración de la academia.

"Ver esa foto ahora, conmigo, con él y con mi esposa, que entonces solo era una amiga... es algo increíble", dijo Kane, según citó Infobae.

Durante su adolescencia, la pareja continuó con su relación. Incluso, Kane mencionó en una entrevista que, cuando la fama y la popularidad empezaron a crecer para él, Goodland mantuvo un perfil más bajo, sin dejar de apoyarlo.

"Por supuesto, para ella es un poco loco. Creo que incluso ha salido un par de veces en los periódicos paseando a los perros", aseguró el futbolista en una entrevista con The Sun.

En el 2017, Kane le propuso matrimonio en una playa de Las Bahamas. Dos años después celebraron una boda íntima, tras la cual el jugador escribió en sus redes sociales:

"Por fin me casé con mi mejor amiga. Te amo".

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