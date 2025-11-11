⁠¡20 años después! Guatemala busca romper la maldición ante Panamá en El Trébol

El próximo jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m., Guatemala recibirá a Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol" con una misión histórica: romper una "maldición" que lleva 2 décadas

La última vez que la Bicolor derrotó a los canaleros fue el 17 de agosto de 2005 en el entonces llamado Estadio Mateo Flores, hoy Doroteo Guamuch Flores, durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006.

Aquella noche mágica, Gonzalo "El Avioncito" Romero anotó un gol agónico al minuto 90 que desató la euforia de miles de guatemaltecos. Desde entonces, han pasado 20 años sin que Guatemala logre vencer a Panamá en un partido oficial, convirtiendo este encuentro en una oportunidad de oro para romper ese maleficio y mantener vivo el sueño mundialista.

Aquella tarde-noche del 17 de agosto de 2005 quedó grabada en la memoria de miles de guatemaltecos que abarrotaron el coloso de la zona 5. Guatemala enfrentaba a Panamá en la hexagonal final rumbo al Mundial de Alemania 2006, y el partido pintaba complicado.

Los canaleros se adelantaron en el marcador al minuto 19 con un gol de Julio César Dely Valdés, al minuto 70, un autogol de Felipe Baloy empató el encuentro y devolvió la esperanza a los aficionados guatemaltecos. Pero lo mejor estaba por llegar.

En el minuto 90, cuando el partido parecía terminar en empate, el mediocampista Gonzalo "El Avioncito" Romero se convirtió en héroe nacional. El jugador colocó el balón al palo izquierdo del portero panameño Jaime Penedo, desatando una euforia colectiva que retumbó en todo el estadio.

Aquel 2-1 agónico fue la última vez que Guatemala derrotó a Panamá. Veinte años después, aquella victoria sigue siendo el recuerdo más vibrante del enfrentamiento entre chapines y canaleros.

Desde aquel memorable triunfo en 2005, Guatemala y Panamá se han enfrentado en diversas ocasiones, tanto en eliminatorias mundialistas como en competiciones de Concacaf y partidos amistosos. Los resultados han sido adversos para la Bicolor, que no ha podido romper esa racha negativa.

A lo largo de la historia, ambas selecciones se han medido en 42 ocasiones. El balance general muestra 13 victorias para Guatemala, 17 para Panamá y 12 empates. Sin embargo, si nos enfocamos en los últimos 20 años, la estadística es claramente favorable a los canaleros.

El más reciente enfrentamiento entre ambas selecciones fue en septiembre pasado durante la segunda fecha de estas eliminatorias, cuando Guatemala rescató un valioso empate 1-1 en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá gracias a un gol de Óscar Santis.

La última vez que Guatemala recibió a Panamá como local fue el 10 de septiembre de 2023 durante la Liga de Naciones de Concacaf en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. El resultado de aquella noche también fue un empate 1-1, mostrando lo parejo que ha sido el enfrentamiento en años recientes, pero sin que Guatemala logre el ansiado triunfo.

El jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m., el Estadio El Trébol será testigo de un partido que definirá mucho más que posiciones en una tabla. Será la oportunidad de Guatemala de demostrar que las rachas están para romperse, que las maldiciones pueden acabarse y que los sueños de 18 millones de guatemaltecos están más cerca que nunca de hacerse realidad.