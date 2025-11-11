⁠¿Cuál es el valor de la Selección de Guatemala según Transfermarkt?

La Selección Nacional de Guatemala que enfrentará los dos partidos más importantes de su historia ante Panamá (13 de noviembre) y Surinam (18 de noviembre) en el Estadio El Trébol cuenta con una plantilla de 25 jugadores valuada en 8.50 millones de euros según Transfermarkt, portal especializado en valoraciones de futbolistas a nivel mundial.

A diferencia de otros equipos de la región como Panamá, que tiene el 92% de su plantilla militando en el extranjero, Guatemala presenta un perfil más equilibrado con solo 6 jugadores en ligas internacionales, lo que representa el 24% del total. Los otros 19 futbolistas militan en la Liga Nacional de Guatemala.

Guatemala ocupa el puesto 98 en el Ranking Mundial FIFA y es la octava selección mejor ubicada de Concacaf.

Aaron Herrera: El jugador más valioso de Guatemala

El lateral derecho Aaron Herrera, quien milita en el DC United de la MLS, es el futbolista guatemalteco con mayor valor de mercado según Transfermarkt, con una valuación de 2 millones de euros. El defensor de 28 años ha sido una pieza fundamental en el esquema de Luis Fernando Tena, aportando solidez defensiva y proyección ofensiva por su banda.

Rubio Rubin: Experiencia y olfato goleador

El delantero Rubio Rubin, de 29 años, es el segundo futbolista más valioso de la selección con una valuación de 600 mil euros. El atacante aporta experiencia, movilidad y olfato goleador, características fundamentales para un equipo que necesita ser efectivo en los momentos cruciales.

Nicolás Samayoa, defensa central de 30 años tiene una valuación de 500 mil euros. El zaguero ha sido una pieza clave en la defensa guatemalteca, formando una dupla sólida con José Carlos Pinto.

Sin embargo, Samayoa estará ausente en el partido ante Panamá debido a suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, una baja sensible que Luis Fernando Tena deberá suplir con creatividad táctica.

Los seis legionarios: experiencia internacional

Guatemala cuenta con seis jugadores que actualmente militan en el extranjero, aportando experiencia y roce internacional al plantel:

Rubio Rubin (Charleston Battery) - 600 mil euros Aaron Herrera ( DC United) - 2 millones de euros Matthew Evans (Los Ángeles FC 2) - 50 mil euros Olger Escobar (New England Revolution II) - 300 mil euros Nicholas Hagen (Columbus Crew) - 200 mil euros Arquímides Ordóñez (Loudoun United FC) - 250 mil euros

Estos seis jugadores suman un valor aproximado de 3.40 millones de euros, representando más del 40% del valor total de la plantilla guatemalteca.

Entre los jugadores que militan en la Liga Nacional, Óscar Santis destaca como el más valioso con un valor de 450 mil euros. El extremo derecho de 26 años que juega en Antigua GFC ha sido el goleador de la Bicolor en esta eliminatoria.

Otros jugadores destacados del plano local

Defensas:

Rudy Muñoz (Municipal) - 350 mil euros

(Municipal) - 350 mil euros Óscar Castellanos (Antigua GFC) - 325 mil euros

(Antigua GFC) - 325 mil euros José Ardón (Antigua GFC) - 300 mil euros

(Antigua GFC) - 300 mil euros Jonathan Franco (Municipal) - 300 mil euros

(Municipal) - 300 mil euros José Morales (Municipal) - 275 mil euros

Porteros:

Luis Morán (Antigua GFC) - 250 mil euros

(Antigua GFC) - 250 mil euros Kenderson Navarro (Municipal) - 200 mil euros

Mediocampistas:

Pedro Altán (Municipal) - 225 mil euros

(Municipal) - 225 mil euros Antonio López (Xelajú MC) - 200 mil euros

(Xelajú MC) - 200 mil euros Stheven Robles (Comunicaciones) - 200 mil euros

Delanteros:

Darwin Lom (Comunicaciones) - 200 mil euros

El capitán:

José Carlos Pinto (Comunicaciones) - 200 mil euros

El jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m., Guatemala recibirá a Panamá en El Trébol. Cuatro días después, el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m., la Bicolor enfrentará a Surinam. Dos partidos, dos finales, una oportunidad histórica que no tiene precio.