Torneo Clausura 2026: Así se disputará la jornada 14 del certamen nacional

El Torneo Clausura 2026 regresa este miércoles 18 y jueves 19 de marzo con la disputa de la fecha 14 del certamen nacional, en una jornada que promete grandes duelos entre equipos que pelean por la cima, mientras otros se encuentran inmersos en una lucha muy cerrada por la tabla acumulada, donde una diferencia de apenas dos puntos entre cuatro equipos puede modificar las posiciones jornada tras jornada.

Por ello, cada club involucrado en la lucha por el descenso disputará cada partido como si fuera una final, en busca de la salvación. La jornada arrancará en el estadio Santo Domingo de Guzmán, cuando a las 15 horas el cuadro chicharronero reciba al conjunto del Deportivo Achuapa, en un encuentro en el que ambos equipos llegan con realidades distintas.

El equipo dirigido por Fabricio Benítez buscará su cuarto triunfo consecutivo para continuar escalando posiciones en la tabla. Por su parte, Achuapa llega con la necesidad urgente de sumar para no complicarse aún más en la tabla acumulada, además de marcar el debut de Álvaro García, quien llega para sustituir a Rafael Loredo.

La actividad continuará en el estadio La Asunción, cuando el Atlético Mictlán reciba al Deportivo Malacateco a las 18 horas. Los mitecos intentarán regresar a la senda del triunfo y mantenerse fuera de los puestos de descenso, mientras que los toros buscarán sumar puntos y recomponer su camino en el certamen.

Para cerrar la jornada del miércoles, a las 20 horas, el Deportivo Marquense, que viene de conseguir una victoria vital en sus aspiraciones por abandonar la última posición de la tabla acumulada, recibirá en el estadio Marquesa de la Ensenada a Cobán Imperial, actual líder del torneo. Los príncipes azules llegan motivados tras vencer a Comunicaciones y buscarán mantenerse en la cima del certamen nacional.

La jornada se reanudará a las 15 horas en el estadio Guillermo Slowing, donde Aurora FC será anfitrión de Guastatoya. Ambos equipos necesitan puntuar: los aurinegros para volver a meterse en la pelea por la zona de clasificación en un torneo que no les ha sido favorable, y Guastatoya, con la presión de salir de los puestos bajos de la tabla acumulada.

A las 18 horas, en el estadio Cementos Progreso, Comunicaciones recibirá a Antigua GFC en uno de los encuentros estelares de la fecha. Los cremas buscarán volver a la senda del triunfo y mantenerse en los primeros puestos, ya que una victoria, combinada con otros resultados, podría devolverlos al liderato del certamen, en un atractivo duelo entre albos y coloniales.

Finalmente, la fecha 14 se cerrará en el estadio Mario Camposeco, a las 20 horas, con uno de los partidos más atractivos de la jornada. Xelajú MC, cuarto en la tabla general, recibirá a Municipal, que marcha tercero. Será un encuentro de pronóstico reservado, con dos equipos que buscarán seguir peleando por los puestos de privilegio del torneo.