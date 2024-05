La semana pasada, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) denunció que varios contenedores con productos macadamia y café nacionales estaban retenidos en puertos chinos, sin poder descargar.

Aunque el problema continúa sin que autoridades chinas o guatemaltecas expliquen los motivos de la medida, el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café (Adec) José Chávez, explica la importancia de ese mercado asiático para el grano de Guatemala.

Ello, por el potencial de consumo interno, además de que en varias ciudades chinas se formado hubs de tostadurías que compran café al mundo para reexportarlo con valor agregado.

¿Cuál es la situación de la retención de café de Guatemala en China?

Los exportadores recibieron información de que había un problema para ingresar a China y aún no sabemos de qué índole, pero estamos en constante comunicación con nuestros agentes aduaneros. La asociación representa el 75% de las exportaciones de café del país y los socios nos comentaron que tenían alrededor de 11 contenedores en su mayoría en Shanghai, pero también en otros dos puertos, mientras hay 26 en camino.

De los miembros de la asociación, menos de 10 empresas tienen permiso para exportar a China y de estas no todas han exportado este año. Pero hasta donde llevo el registro, toda la exportación desde Guatemala estuvo entrando sin ningún problema a China hasta alrededor del 14 de mayo, cuando se reportaron problemas de naviera, tardanza en la inspección, falta de respuesta de los agentes aduaneros o la aduana y otros. Entonces nos tienen en un limbo de desinformación.

Los 11 once contenedores que ya llegaron están ahí con la disposición de los agentes aduaneros de que los podemos cambiar de puerto a otro destino, si no nos llegaran a responder en el corto plazo porque es un producto perecedero.

Para los que están en tránsito se está haciendo la consulta antes, para ver si no se queda mejor en un puerto que no sea de China para que lo recojan en otro país. Eso es lo que está viendo el importador.

¿Cuál es el impacto hasta el momento?

Aún es pequeño, en comparación con los 9 mil contenedores que manejamos al año. El mercado chino representa el 2% de la exportación, pero así sea un quintal, no es nada despreciable el mercado.

¿En dinero cuánto podrían significar los contenedores que están varados?

Por estos 11 contenedores son alrededor Q5.5 millones de quetzales. Es un estimado porque hay diferentes calidades y los precios son distintos (estrictamente duros, de alturas más bajas y otras características). Seguramente hay más porque fuera de la asociación hay más licencias de exportación a China.

¿Por qué es importante el mercado chino para productos como el café?

Tal vez nadie ha contado bien la historia: el mercado de China es interesante porque en el 2014 nos compraban US$3 millones al año y en el 2023 exportamos US$19.9 millones. El crecimiento anual promedio en esos 10 años fue de 48%. O sea que es un mercado pequeño para nosotros, pero tiene un crecimiento grandísimo.

Esto se debe a que las grandes tostadurías del mundo se están enfocando y abriendo operaciones en Shanghai. Entonces se ve que los tostadores más reconocidos del mundo, como italianos, estadounidenses, belgas y otros, tienen operaciones en ese lugar debido a que la mano de obra es barata, por las zonas francas y porque el puerto es bastante accesible. Entonces, allá se está tostando mucho café.

Además, China tiene alrededor de 46 mil coffee shops, entonces hay un consumo interno muy grande y una reexportación enorme. Por eso, el mercado chino es atractivo.

Ese país asiático tiene un potencial de mercado para cualquier producto y es super atractivo porque es el segundo país más poblado del mundo, que consume bastante alimento y bebidas, por lo que se ha convertido en un centro logístico de café.

Algunos quizás preguntan por qué se están preocupando por 11 contenedores, pero el tema es que el futuro del café está en buena medida en Shanghai. Esto, aparte de que todos los commodities como el cardamomo, el azúcar, el cacao y otros productos, tienen una reputación y se deben cumplir los contratos de entrega. O sea que lo primero que hacen los compradores cuando van a ver el café es observar si es un país que cumple envíos, si tiene buen precio y buena calidad.

El cumplimiento para los commodities en general, no solo para el café, es básico, porque si hay un incumplimiento de entrega, podría haber una anotación en la bolsa y afectar las exportaciones. Aunque en este caso no creo porque sí se está entregando el producto en el puerto.

¿Los contenedores que van en camino pueden tener estos problemas?

Guatemala exporta el producto en la modalidad FOB, es decir que nos hacemos cargo de la mercancía hasta el puerto de Guatemala, pero todo lo que pase en el mar o en el resto de puertos es responsabilidad el importador, lo que es importante porque ellos deben resolver los problemas y tener su comunicación con las navieras y agentes aduaneros para ingresar el producto.

Es decir que ellos compran en la modalidad CIF y se encargan de toda la parte marítima hasta llegar a la fábrica. Si tienen operaciones en otros países, pueden redirigir la carga, pero eso no ocurre con todos.

¿Se ha detenido carga que iba hacia China?

La exportación de café no para; lo que están haciendo es trabajar los envíos con cautela, a pesar de que hay exportaciones planificadas que se están aplazando o cancelando para evitar que se pierda el contenedor en un depósito aduanero. Entonces hay un costo de oportunidad al ya no exportar por no tener un mercado abierto en este momento.

RECUADRO

Habrá reunión informal

La República Popular China accedió a sostener una reunión informal con representantes del gobierno de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la que se espera que indiquen los motivos de la retención de productos guatemaltecos en aduanas de ese país, informó este martes 28 de mayo el Ministerio de Economía (Mineco).

La solicitud de esa reunión por parte de Guatemala fue dada a conocer el lunes por el viceministro de Comercio Exterior, Héctor Marroquín, durante una citación en el Congreso. Ahora, ambos países estarían coordinando la fecha de reunión, agregó la entidad.

Debido a la falta de comunicación oficial de China, no se cuenta con información exacta de la retención de la carga y hasta la fecha lo único que se ha logrado saber es que hay al menos cinco contenedores de nuez de macadamia retenidos, mientras que se carece de datos concretos sobre el café, aunque se calcula que son alrededor de 30.

“La información disponible sugiere que los contenedores no han sido retenidos permanentemente ni se les ha prohibido el ingreso, sino que se les está sometiendo a inspecciones físicas exhaustivas. Estos procedimientos, especialmente en puertos marítimos con altos volúmenes de carga, pueden demorar varios días”, afirmó el viceministro, según el boletín.

Las autoridades nacionales refieren que se han reunido con asociaciones y cámaras empresariales para conocer la situación y con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura, para el analizar la situación y planteamiento de posibles rutas para solucionar el conflicto comercial.