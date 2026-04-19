Contraloría elimina el Departamento de Herencias: qué pasa con los expedientes y cómo seguir el trámite

La Contraloría General de Cuentas oficializó la eliminación del Departamento de Herencias, Legados y Donaciones, como parte de la reestructuración institucional tras la derogación del impuesto sobre herencias aprobada por el Congreso en febrero de este año.

Según la disposición, los expedientes que se encontraban en dicho departamento serán trasladados a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI), del Ministerio de Finanzas Públicas, con el objetivo de su revisión y eventual devolución a los interesados.

El acuerdo también establece la reorganización del personal y del equipo del área, además de garantizar que la documentación quede disponible conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública.

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Nuevos pasos

El cambio se complementa con la guía oficial publicada el 14 de abril por el Ministerio de Finanzas Públicas, que detalla el nuevo proceso para la recepción de bienes heredados tras la eliminación del impuesto.

De acuerdo con la DICABI, el proceso inicia cuando los beneficiarios promueven el trámite sucesorio, ya sea por la vía judicial o mediante abogado y notario.

Uno de los primeros pasos es la elaboración del inventario de bienes, cuyo valor puede ser determinado por la DICABI, un valuador autorizado por el Minfin o por acuerdo entre los herederos.

En el caso de inmuebles, acciones u otros bienes, se utilizan valores oficiales registrados o establecidos por las entidades correspondientes.

Posteriormente, el expediente es remitido a la Procuraduría General de la Nación (PGN), que emite una opinión sobre los herederos con derecho a recibir los bienes.

Con base en este dictamen, se emite la declaratoria de herederos, que permite formalizar la transmisión de los bienes ante el Registro de la Propiedad y las autoridades catastrales.

El proceso concluye con el envío del expediente al Archivo General de Protocolos, luego de la intervención de instituciones como la PGN, SAT, Registro de la Propiedad, Contraloría y municipalidades, que validan inventarios, dictámenes y registros.

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