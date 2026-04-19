Contraloría elimina el Departamento de Herencias: qué pasa con los expedientes y cómo seguir el trámite

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Contraloría elimina el Departamento de Herencias: qué pasa con los expedientes y cómo seguir el trámite

La Contraloría prevé la devolución de expedientes a los interesados, lo que implica que algunos documentos podrían ser entregados o reorientados para su seguimiento.

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Impuestos derogan impuestos a herencias legados y donaciones

El decreto 6-2026 del Congreso deroga el 431, que establecía la Ley de impuestos a herencias, legados y donaciones. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

La Contraloría General de Cuentas oficializó la eliminación del Departamento de Herencias, Legados y Donaciones, como parte de la reestructuración institucional tras la derogación del impuesto sobre herencias aprobada por el Congreso en febrero de este año.

Según la disposición, los expedientes que se encontraban en dicho departamento serán trasladados a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI), del Ministerio de Finanzas Públicas, con el objetivo de su revisión y eventual devolución a los interesados.

El acuerdo también establece la reorganización del personal y del equipo del área, además de garantizar que la documentación quede disponible conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Lea también: Fin al impuesto hereditario: qué cambia con la derogatoria y qué sigue vigente con la Ley de herencias, legados y donaciones

Nuevos pasos

El cambio se complementa con la guía oficial publicada el 14 de abril por el Ministerio de Finanzas Públicas, que detalla el nuevo proceso para la recepción de bienes heredados tras la eliminación del impuesto.

De acuerdo con la DICABI, el proceso inicia cuando los beneficiarios promueven el trámite sucesorio, ya sea por la vía judicial o mediante abogado y notario.

Uno de los primeros pasos es la elaboración del inventario de bienes, cuyo valor puede ser determinado por la DICABI, un valuador autorizado por el Minfin o por acuerdo entre los herederos.

En el caso de inmuebles, acciones u otros bienes, se utilizan valores oficiales registrados o establecidos por las entidades correspondientes.

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Posteriormente, el expediente es remitido a la Procuraduría General de la Nación (PGN), que emite una opinión sobre los herederos con derecho a recibir los bienes.

Con base en este dictamen, se emite la declaratoria de herederos, que permite formalizar la transmisión de los bienes ante el Registro de la Propiedad y las autoridades catastrales.

El proceso concluye con el envío del expediente al Archivo General de Protocolos, luego de la intervención de instituciones como la PGN, SAT, Registro de la Propiedad, Contraloría y municipalidades, que validan inventarios, dictámenes y registros.

Más información relacionada: SAT ajustará cobros tras derogación del impuesto a herencias, que entra en vigor el 2 de abril

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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