Turismo
¿En qué consiste la campaña “Your Gateway” para incrementar el turismo en Centroamérica?
Guatemala está dentro de la iniciativa de la campaña "Centroamérica Your Gateway". (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
El cacao, el ron y la biodiversidad natural son los protagonistas de la campaña “Centroamérica Your Gateway”, lanzada ayer por la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) y la Organización Mundo Maya con el objetivo de incrementar en un 6% el turismo en la región para finales de 2025.
La iniciativa potencia los viajes hacia los siete países que integran CATA —Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana—, aprovechando la conectividad aérea y terrestre de la región.
“Buscamos incentivar los viajes a la región tratando de disminuir la distancia con rutas directas”, dijo en Madrid el secretario general de CATA, Boris Iraheta, y añadió que aerolíneas como Air France, Iberia, Avianca y Air Europa facilitan estas conexiones.
“Actualmente recibimos turistas de Estados Unidos, Canadá, del mercado regional y de Europa, principalmente España, pero esperamos que el flujo incremente”, apuntó.
Según la institución, el turismo en Centroamérica genera actualmente US$30 mil millones al año y aporta el 14% del PIB de los países de la región.
En 2024, Centroamérica recibió 28.9 millones de visitantes y la campaña pone énfasis en la riqueza natural y cultural de capa país.
“A lo largo de Centroamérica se conservan templos y espacios arqueológicos impresionantes”, dijo la secretaria técnica de Mundo Maya, Beatriz Gonzalez Romero, quien destacó sitios emblemáticos como Lamanai en Belice, Tikal en Guatemala y Copán en Honduras.
“Recibimos cruceros en todos los países de la región y queremos que cada visitante descubra nuestra diversidad natural y cultural”, añadió Gonzalez.
Centroamérica cuenta con el 8% de la biodiversidad mundial, desde selvas hasta volcanes activos.
“El turismo de experiencia es una oportunidad para mostrar nuestra interconexión y diversidad”, recalcó el representante de CATA.
La campaña, que estará activa hasta abril de 2026, también promociona productos locales como el cacao y el ron, fortaleciendo la experiencia turística regional, mientras las organizaciones buscan consolidar a Centroamérica como un destino conectado y sostenible para los viajeros internacionales.