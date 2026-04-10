Factores globales y empleo en EE. UU. impulsan envío de remesas a Guatemala, crecieron 11.5% en el primer trimestre

Las transferencias por remesas familiares en Guatemala repuntaron en el primer trimestre del año, con un crecimiento acumulado de 11.5%, contrario a lo observado entre enero y febrero, cuando mostraron signos de desaceleración.

El crecimiento observado está asociado a un contexto que incide en el comportamiento de los migrantes guatemaltecos, sobre todo en marzo, entre los que destacan el conflicto geopolítico en Medio Oriente, el alza del petróleo a escala global, el impuesto a las remesas, e incluso, el relajamiento observado tras la salida de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., quien tenía a su cargo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Aunque persiste esta coyuntura, se esperaría que en el segundo semestre del año se observe un mayor incremento en los envíos, según analistas consultados.

Las remesas, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), fueron del 20.7% en el 2025, superior al 19% del 2024.

Ingreso de remesas crece 11.5% en el trimestre

Durante el primer trimestre del 2026, el ingreso acumulado por remesas familiares fue de US$6 mil 290.4 millones (unos Q48 mil 118 millones), lo que equivale a un crecimiento del 11.5%, superior en US$647.7 millones al mismo período del 2025, según las cifras actualizadas por el Banco de Guatemala (Banguat) en la balanza cambiaria que registra el ingreso y salida de dólares.

En ese período, el monto contabilizado en la balanza fue de US$5 mil 642.7 millones, con un crecimiento del 18.8%. Es decir, ingresaron más de US$640 millones en remesas en términos acumulados durante el trimestre.

El promedio mensual registrado fue de US$2 mil 96 millones.

Flujo de remesas rompe récord en marzo

En marzo, las transferencias registraron un récord de US$2 mil 441 millones, en medio de tensiones geopolíticas internacionales, así como del alza en el precio del barril de petróleo y de los productos refinados a escala global.

En marzo del 2026, las remesas ascendieron a US$2 mil 441.8 millones, superior en US$438.1 millones, es decir, 21.9% respecto de marzo del 2025, cuando alcanzaron un total de US$2 mil 003.7 millones. Los envíos superan los montos mensuales de los últimos 12 meses.

Incluso, rebasa los US$2 mil 390 millones de octubre del 2025, que era el monto más alto en las estadísticas oficiales.

Semana Santa y empleo elevan envío de remesas

Para Mario Arturo García, analista independiente en temas de remesas y migración, lo observado en marzo por el récord en las divisas responde a varios factores: algunos básicos, como el registro y el asueto de Semana Santa, que al permanecer cerrados pueden alterar de manera temporal la dinámica de recepción de remesas, por lo que muchas familias recibieron el 30 y 31 de marzo más recursos, los cuales harán su equilibrio en la primera semana de abril.

Influyó que en marzo se tuvieron cinco lunes, que para los remesadores suelen ser días importantes en el flujo de envíos, lo cual puede modificar el comportamiento habitual de las transferencias.

Por otro lado, hay factores más estructurales. El analista ejemplificó que las condiciones climáticas en Estados Unidos tienden a mejorar a partir de marzo en gran parte del territorio, lo que abre más oportunidades de empleo temporal, especialmente en sectores donde suele insertarse el migrante guatemalteco.

Asimismo, no debe dejarse de considerar que la tasa de desempleo en Estados Unidos mostró una reducción en marzo del 2025, lo que también puede influir en una mayor capacidad de envío de remesas.

Envíos registran cambio de tendencia en marzo

Una de las coincidencias es que en marzo del 2025 y del 2026 hubo un “quiebre” en las remesas.

El año pasado, por ejemplo, se registraron cantidades “extraordinarias” e “inusuales” que estarían asociadas a un mayor monto y frecuencia de envíos. En esa ocasión, el crecimiento estaría vinculado al efecto Trump, sobre todo a la ejecución de la política migratoria.

En marzo del 2026, las remesas ascendieron a US$2 mil 441.8 millones, superior en US$438.1 millones, es decir, 21.9% respecto de marzo del 2025, cuando alcanzaron un total de US$2 mil 003.7 millones.

Para el 2026, se observan tensiones geopolíticas internacionales en Medio Oriente, así como el alza en el precio del barril de petróleo y de los productos refinados a escala global.

Al respecto, el analista Mario Arturo García considera que se debe esperar a observar qué ocurre con los ingresos durante abril antes de afirmar que se produjo un quiebre en la dinámica de crecimiento de las remesas, la cual venía mostrando un ritmo más lento hasta febrero del 2026.

Recordó que, a partir de abril del año pasado, el ingreso de remesas comenzó a acelerarse, en buena medida —según algunas interpretaciones— por el endurecimiento de las dinámicas migratorias en Estados Unidos. “La hipótesis era que muchos migrantes optaron por enviar más recursos ante la incertidumbre sobre su situación migratoria”, apuntó.

Enfatizó que también podría considerarse que los cambios dentro del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés), entidad matriz del ICE, hayan implicado cierto relajamiento en la política más dura que la agencia venía aplicando en varias de las ciudades donde reside una parte importante de la comunidad migrante.

Entonces, concluyó que, de ser así, esto también podría estar influyendo en la dinámica reciente del envío de remesas hacia Guatemala.

Remesas representan 34.2% de la balanza cambiaria

La actualización de la balanza cambiaria del 2025, realizada recientemente por el Banco de Guatemala (Banguat), da cuenta de que los dólares por remesas y los préstamos impulsaron el flujo.

De la estructura observada en el 2025 de la balanza cambiaria, US$26 mil 312 millones, que representan el 34.2%, corresponden a las remesas familiares, registradas como transferencias y donaciones, y superan los US$22 mil 345 millones del 2024.

Esa diferencia equivale a un crecimiento interanual del 17.7% solo en ese concepto.

Las remesas familiares crecieron 18.7% en el 2025 y se situaron en US$25 mil 530 millones.

En cuanto al segmento de préstamos del sector privado, el monto de divisas que ingresó fue de US$29 mil 144 millones (en compras), mayor que los US$24 mil 621 millones del 2024, lo que representa un aumento del 18.3%.