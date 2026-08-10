Gasolinas bajan Q2.70 y el diésel, Q1.52 en una semana, según monitoreo del MEM

En una semana, del 3 al 10 de agosto, los precios de las gasolinas bajaron alrededor de Q2.70 por galón y el diésel, Q1.52, según el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El precio por galón de la gasolina superior se registró este lunes 10 de agosto en Q39.39, en la modalidad de autoservicio en el área metropolitana, una baja acumulada de Q2.69 con respecto a lo registrado en el monitoreo del 3 de agosto, según el MEM.

En tanto, la gasolina regular se sitúa este lunes en Q38.36, y la baja en ese plazo es de Q2.69.

Mientras tanto, el diésel comenzó esta semana en Q42.28, y la baja en la semana mencionada fue de Q1.52, según el monitoreo.

Las disminuciones de precios comenzaron el 6 de agosto; luego se reportó otra el domingo 9 y una nueva este lunes.

En la modalidad de servicio completo en el área metropolitana, la gasolina superior se situó este lunes 10 de agosto en Q40.38 y la gasolina regular, en Q39.38; en ambos casos, la baja acumulada en una semana es de Q2.78, según el reporte del MEM.

Mientras que el diésel se cotiza en Q43.25, la disminución acumulada fue de Q1.63.

¿Habrá otro subsidio?

El Gobierno anunció el 24 de julio que propondría una nueva subvención de Q12 por galón de diésel y de Q3 para la gasolina regular, para cubrir el período hasta fin de año.

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Sin embargo, por el momento no se ha aprobado otro subsidio para los combustibles.

La iniciativa de ley 6801, Ley de Apoyo Temporal de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular, fue presentada por diputados en el Congreso de la República el 27 de julio último, pero aún no ha sido aprobada por ese organismo.

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La iniciativa aún no cuenta con dictamen de comisión y el oficialismo aún no ha logrado acuerdos con otros bloques para impulsar su avance.

Según esa propuesta, el monto destinado a financiar la subvención estatal sería de Q3 mil 480 millones, para lo cual se plantea una readecuación presupuestaria interna por Q1 mil 754 millones, además de una ampliación presupuestaria por el mismo monto.

Esto elevaría el techo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente a Q170 mil 469 millones.

Primer subsidio del 2026

Del 28 de abril al 2 de julio estuvo vigente un subsidio de Q5 por galón para las gasolinas superior y regular, y de Q8 para el diésel. Para ello se aprobaron Q2 mil millones mediante el Decreto 11-2026.

De estos se ejecutaron Q1 mil 932 millones, y los fondos se agotaron antes de lo proyectado.