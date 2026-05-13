Guatemala acelera su transformación digital con apuesta por redes 5G, pero sector pide certeza jurídica

La segunda edición del encuentro organizado por la Gremial de Telecomunicaciones de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) reunió a empresarios, autoridades y expertos internacionales para debatir sobre infraestructura digital, inversión y transformación tecnológica en el país.

La conectividad dejó de ser únicamente un asunto tecnológico y pasó a convertirse en un factor estratégico para el desarrollo económico y la competitividad de Guatemala.

Durante el evento, representantes del sector destacaron que el fortalecimiento de la infraestructura digital es clave para mejorar la productividad empresarial, impulsar la industria 4.0 y ampliar el acceso a oportunidades económicas y educativas.

Según el Informe Anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA) 2023, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guatemala obtuvo una calificación de 3.71, lo que posiciona al país como referente regional en tecnología móvil. Sin embargo, persisten desafíos importantes, entre ellos, una brecha digital del 40% en áreas rurales.

“Hablar de conectividad es hablar de competitividad. Hoy, una empresa necesita estar en línea permanentemente para operar, capacitarse, reportar y tomar decisiones en tiempo real”, afirmó Ricardo Antonio Valenzuela, presidente de la Gremial de Telecomunicaciones de la CIG.

Actualmente, Guatemala registra alrededor de 22 millones de líneas móviles activas y cerca de 11 millones de conexiones de red fija. Además, lidera en Centroamérica el despliegue de redes 5G y servicios digitales fijos con velocidades superiores a 100 megas mediante fibra óptica.

Oscar Emilio Castillo, director de Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala, señaló que la infraestructura digital está estrechamente ligada al crecimiento económico del país.

“Solo el 62% de la población guatemalteca tiene acceso efectivo a internet. Esa brecha tiene costos reales para las empresas, las comunidades y la competitividad nacional”, indicó.

El encuentro también abordó los retos para ampliar el despliegue de redes y atraer inversión al sector. Entre los asuntos discutidos destacaron el crecimiento de los centros de datos en Guatemala, la ciberseguridad, las ciudades inteligentes, la transición hacia la televisión digital y la aplicación de inteligencia artificial en la automatización empresarial.

Los organizadores resaltaron que el país ya cuenta con centros de datos capaces de alojar servicios globales de plataformas internacionales como Netflix, Facebook y Google. Asimismo, durante la actividad se presentó el Plan Nacional de Conectividad Digital impulsado por la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Valenzuela enfatizó que las alianzas público-privadas serán determinantes para reducir la brecha digital y ampliar el acceso a la tecnología en el país.

“Necesitamos un marco de certeza jurídica que permita que la tecnología llegue a todo el territorio nacional”, concluyó.