Guatemala gana premios en Fitur 2026 por mejor estand de país y estrategia climática

Ambos reconocimientos se otorgaron en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebra esta semana en España.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) señala que Fitur es uno de los encuentros turísticos más importantes del mundo, y que el galardón por el estand reconoce el esfuerzo institucional por proyectar una imagen país sólida, innovadora y alineada con las tendencias del turismo global, al presentar a Guatemala como un destino turístico diverso, competitivo y con alto valor cultural, natural y humano.

El estand fue concebido como una experiencia integral, diseñada para generar conexión emocional, interés comercial y recordación de marca, refiere la entidad.

También explica que el espacio combinó video mapping, una barra de degustaciones y efectos sonoros en un espectáculo sensorial, además, incluyó la proyección del Pentagrama Maya, que enlaza la cosmovisión ancestral con la tecnología contemporánea.

El recorrido incluyó un espejo digital interactivo con máscaras de danzantes mayas, que invitaba a la participación del público; animaciones 3D inspiradas en Tikal y en el patrimonio vivo del país, así como una experiencia basada en los nahuales, elementos fundamentales de la cosmovisión maya.

“Cada elemento fue pensado para mirar, saborear, interactuar e imaginar el próximo viaje”, añadió la entidad.

El director del Inguat, Harris Whitbeck, comentó que cada año se busca elevar el nivel del mensaje que Guatemala proyecta en Fitur. En esta edición, se quiso enfatizar que el país es un destino multidimensional, profundamente conectado con más de tres mil años de historia ancestral.

“El estand expresa una cultura viva, dinámica, abierta y en constante movimiento. Al mismo tiempo, muestra una Guatemala contemporánea, moderna y conectada con el futuro. Este concepto fue desarrollado y validado en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes”, añadió.

También se contó con la colaboración del artista guatemalteco Willy Posadas, destacado por su trabajo con tecnología de mapping, quien ayudó a traducir el concepto milenario a una experiencia visual contemporánea, según Whitbeck.

La delegación guatemalteca estuvo conformada por el equipo del Inguat y las ministras de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso Sierra; de Economía, Gabriela García, y de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, quienes desarrollaron una agenda paralela de reuniones.

Presupuesto y atracción de inversión

La inversión para la participación en esta edición de Fitur asciende a US$650 mil, monto presupuestado anualmente y que, según el Inguat, ha demostrado generar un retorno claro sobre la inversión, reflejado en el crecimiento sostenido de visitantes no residentes.

“El turismo debe generar impacto, por lo que los fondos públicos deben invertirse de forma estratégica y sin temor. Mantener recursos inmovilizados no produce beneficios para el país”, afirmó Whitbeck.

Desde el 2025 se tomó la decisión de invitar a la ministra de Economía y a su equipo de promoción de inversión extranjera para aprovechar la plataforma de Fitur y atraer inversión. Se realizaron reuniones con aerolíneas europeas, grupos hoteleros y grandes operadores turísticos internacionales.

Premian Estrategia de Acción Climática

Respecto al galardón otorgado a Camtur, los jurados evaluaron iniciativas que promueven enfoques innovadores y sostenibles para la gestión turística. En ese contexto, la Estrategia de Acción Climática para el Turismo en Guatemala obtuvo el primer lugar y, en la votación del público, el tercer lugar.

El reconocimiento fue recibido por Rolando Schweikert, presidente de Camtur, y Nancy Mejía, directora ejecutiva de la entidad, acompañados por autoridades de Gobierno como Whitbeck, Orantes y Grazioso, así como de representantes de organizaciones que apoyan el proyecto.

La estrategia consta de seis ejes de trabajo: gobernanza, colaboración, financiación, medición, mitigación y adaptación, y regeneración. Establece más de 100 acciones específicas, con cronogramas y actores responsables.

En la entrega del Premio Excelencias Turísticas, en la categoría Verde 2025 aparecen: Patricia Orantes, ministra de Ambiente; Liwy Grazioso, ministra de Cultura; representantes de organizaciones que apoyan el proyecto; Nancy Mejía y Rolando Schweikert, directora ejecutiva y presidente de Camtur, respectivamente; y Harris Whitbeck, director del Inguat. (Foto, Prensa Libre: cortesía Camtur).

Con este reconocimiento, Guatemala fortalece su visibilidad internacional y reafirma el compromiso del sector turístico organizado con un modelo que protege su riqueza natural, se adapta al cambio climático y construye un futuro sostenible, refirieron los directivos de la Cámara.

Esta iniciativa comenzó en enero del 2025, con financiamiento de la Fundación Ayuda en Acción (España), por 50 mil euros, y el respaldo de otras entidades. Es liderada por Camtur, con la participación de instituciones estatales.