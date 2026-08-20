Las 5 tendencias y los desafíos que enfrenta el sector de vestuario y textiles, las cuales expone en el Apparel Sourcing Show 2026

Una de las tendencias que experimenta el sector de vestuario y textiles es la automatización, la cual ha crecido en esta industria, indicó el presidente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), Alejandro Ceballos.

En estos casos, no solo destaca la velocidad y la capacidad de producción que permite este equipo, sino que, para manejarlo, por ejemplo, ya no se necesita ser costurero para operar una máquina de coser lo que abre oportunidades de empleo a más personas, mencionó el directivo.

Esa ventaja ayudará a que, con el tiempo, se puedan trasladar más fábricas al interior del país, ya que la curva de aprendizaje para el personal es mucho más sencilla que en la actualidad, cuando se requiere más experiencia, ya que, por ejemplo, en una semana pueden operar esas máquinas, refirió.

También comentó que una de las partes más difíciles de confeccionar un pantalón es colocar las bolsas. Esa modernización puede permitir que una planta con 60 empleados, con los que en la actualidad fabrica 500 pantalones al día, produzca dos mil unidades diarias con la misma plantilla, citó como ejemplo.

Estos cambios ayudarán a reducir costos, lo cual permitirá al sector competir con China y otros países de Asia, que tienen un arancel de alrededor del 46% para ingresar a EE. UU., añadió.

Otro aspecto que se menciona en esta tendencia, es que, con inversión en equipo más moderno y automatización, se podrán alcanzar los niveles de productividad que esos países tienen en la actualidad, lo cual también incide en los costos fijos.

A criterio del directivo, si se toma en cuenta que las exportaciones guatemaltecas hacia EE. UU. representan el 1.9% de ese mercado y generan alrededor de 155 mil empleos directos e indirectos, esa cifra puede multiplicarse si, con esas actualizaciones, se logra representar el 3, 4 o 5% del mercado.

"Se puede duplicar la cantidad de empleos, y estos se pueden instalar en el interior porque las personas ya ni siquiera tendrían que saber coser", sino coordinar su labor para controlar la operación de las máquinas, agregó.

La segunda tendencia que experimenta el sector es el regreso de plantas de confección y costura a Guatemala, ya que durante varios años su presencia había disminuido y no se registraban nuevas inversiones. Ahora se instalan dos nuevas fábricas de costura en Chimaltenango y se espera que, en la ruta de puerto a puerto, se abran más fábricas.

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La tercera tendencia se refiere al diseño. Las marcas elaboran los diseños de las prendas en el extranjero y ahora pueden trasladar sus ideas al fabricante para que, con inteligencia artificial, se diseñen las variedades que deseen, se elaboren los patrones y las muestras, lo cual ahorra tiempo y genera más opciones.

A pesar de las dudas acerca de si la automatización o la inteligencia artificial pueden reducir empleos, el directivo expresó que los trabajos que, según se afirma, la IA eliminará, en la actualidad el sector no los genera en Guatemala. Sin embargo, con esa modernización sí se pueden crear más empleos para fabricar y atender una mayor demanda.

La cuarta tendencia se refiere a las técnicas de sublimado. Esto incluye el bordado sublimado y el Direct to Film (DTF), técnica que utiliza una película especial y polvo adhesivo para estampar prendas de tela. Estas técnicas han avanzado mucho y en la actualidad se utilizan para producir camisas personalizadas para cada usuario, como ocurre con los uniformes de futbol.

Diversas empresas, entre ellas Epson, exponen en el Apparel Sourción Show 2026, equipo para diferentes actividades entre ellos sublimación y Direct to Film (DTF). (Foto, Prensa Libre: Sergio Muñoz).

Estas técnicas "segmentan aún más el mercado y nos permiten llegar al consumidor final sin intermediarios", lo cual reduce costos para el comprador, añadió.

La quinta tendencia es la cercanía y rapidez de respuesta que ha logrado Guatemala para atender el mercado de EE. UU. La experiencia más reciente ocurrió con las camisolas enviadas para los aficionados de diferentes equipos durante el Mundial de Futbol de este año. Así se atendió la demanda no solo de camisolas de Argentina, sino también de las selecciones que jugaron contra ese país, además de las de Noruega y de las camisas específicas de Lionel Messi, agregó Ceballos.

“Esa capacidad de respuesta no la pueden tener nuestros competidores; solo la tenemos en esta área”. Por ello, se deben aprovechar esas oportunidades mediante la aplicación de las otras tendencias mencionadas, que permitirán ofrecer mejores precios, mayor velocidad y más diseño.

Ceballos dijo que, por eso, es necesario que las fábricas conozcan e inviertan en nueva tecnología, porque, de lo contrario, podrían quedar rezagadas.

Con más tecnología y modernización, el trabajador ahora puede triplicar su producción, generar más valor y obtener mejores ingresos, explicó el directivo.

Acciones necesarias

Sin embargo, según el presidente de Vestex, para aprovechar esas oportunidades se necesitará que el Gobierno mejore aspectos relacionados con la energía, principalmente la transmisión eléctrica, porque en la actualidad no es adecuada en el interior del país. Para el funcionamiento de los equipos que requiere ese sector se necesita un suministro eléctrico estable.

Mientras más empresas quieran instalarse y más empleos se generen en el interior del país, será necesario que el Gobierno y los alcaldes mejoren la infraestructura para el traslado del personal y de la carga hacia los puertos.

“Hoy en día el transporte va a representar un costo más alto al reducirse otros costos de producción”, por lo que se debe trabajar en las vías de comunicación.

Según el directivo, ya es muy difícil seguir creciendo en la ciudad de Guatemala debido al tiempo de traslado del personal, por lo que, en ocasiones, ya no pueden trabajar horas extras.

“La oportunidad está, pero será para aquellos países que tengan las condiciones para competir”, expuso Ceballos al indicar que en Centroamérica no solo produce Guatemala, sino también El Salvador, Honduras y Nicaragua, además de México.