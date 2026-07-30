“Pan para hoy y hambre para mañana”: expertos analizan ampliación del plazo para pagar el impuesto de circulación

El Congreso de la República aprobó el pasado miércoles ampliar hasta el 31 de diciembre el plazo para pagar el impuesto de circulación de vehículos. Una vez la reforma entre en vigor, los propietarios podrán cumplir con esa obligación sin incurrir en multas ni recargos.

La ampliación fue aprobada mediante el Decreto 19-2026, que aún debe ser sancionado por el presidente Bernardo Arévalo y publicado en el Diario de Centro América para cobrar vigencia. Según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cerca del 70% del parque vehicular ya había cumplido con el pago, mientras que el 30% aún tenía pendiente esta obligación.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó la ampliación del plazo desde distintos enfoques. Mientras algunos ciudadanos consideraron que la medida beneficiará a quienes atraviesan dificultades económicas, otros cuestionaron que las prórrogas se hayan convertido en una práctica recurrente. En el análisis también se discutió si la decisión representa una solución para el incremento del precio de los combustibles o únicamente aplaza el pago del tributo, además del uso que reciben los recursos provenientes del impuesto y el estado de la red vial del país.

Opiniones divididas

Antes del análisis, el programa recogió las opiniones de varios automovilistas sobre la decisión del Congreso.

Algunos señalaron que ya habían cancelado el impuesto y consideraron que la ampliación puede representar un apoyo para quienes aún no cuentan con los recursos.

Los propietarios de vehículos dispondrán de más tiempo para cumplir con el pago del impuesto de circulación, una vez la ampliación sea oficial. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Uno de los entrevistados afirmó que "para muchos les podría decir que tal vez es apoyo", al considerar que muchas personas desconocen la situación económica de otros propietarios de vehículos.

Otro conductor indicó que, aunque ya conocía la prórroga, prefería cumplir con el pago dentro del plazo original porque "trato la manera de cumplir mejor".

En contraste, un entrevistado manifestó su desacuerdo con este tipo de decisiones y señaló que "hasta cierto punto a mí me molesta lo de las prórrogas, porque tenemos que tener una responsabilidad", al considerar que el tiempo establecido originalmente era suficiente para cumplir con el pago.

Otra persona, que había cancelado el impuesto un día antes de conocer la ampliación, aseguró que la noticia le pareció positiva porque "hay mucha gente que no puede por el dinero".

"Es pan para hoy y hambre para mañana"

Durante el análisis del programa se destacó que la ampliación puede representar un alivio temporal para muchas familias, pero también se cuestionó su verdadero impacto.

Uno de los panelistas resumió su postura al afirmar que "prorrogarlo prácticamente es pan para hoy y hambre para mañana, porque igual lo tenés que pagar".

La prórroga del impuesto de circulación de vehículos otorgará cinco meses adicionales para realizar el pago sin multas ni recargos, cuando la reforma cobre vigencia. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En ese sentido, consideró que, si el objetivo era apoyar a la población ante el incremento del costo de vida, se pudieron evaluar otras alternativas, como reducir el monto del impuesto, ya que "si realmente querés ayudar, hay que hacer algo diferente".

Otro de los panelistas planteó que la decisión pudo haber servido para desviar la atención del debate sobre el subsidio a los combustibles y sostuvo que "me parece una medida prácticamente como una contingencia para desvirtuar el foco central que era el subsidio de los combustibles".

También recordó que el impuesto de circulación financia distintos destinos, entre ellos las municipalidades, fondos del Estado y la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que consideró que muchos ciudadanos esperan observar mejoras visibles en infraestructura y servicios antes de percibir un beneficio directo de ese tributo.

Estado de las carreteras y confianza en el impuesto

Otro de los puntos abordados durante el programa fue la percepción ciudadana sobre el destino de los recursos obtenidos mediante el impuesto de circulación.

En el análisis se afirmó que "el guatemalteco está rechazando cualquier pago que supuestamente va a mejorar la vialidad, porque no existe tal mejora", al señalar que muchas carreteras continúan deterioradas y que la ejecución de proyectos de infraestructura sigue siendo una de las principales demandas.

El Congreso amplió hasta el 31 de diciembre del 2026 el plazo para pagar el impuesto de circulación, a la espera de que la reforma entre en vigor. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También se cuestionó la ejecución presupuestaria destinada al mantenimiento vial y se afirmó que "si no ejecutan, que si no hacen proyectos de mejora, la gente va a seguir con la actitud de no querer pagar impuestos".

Como ejemplo, durante el programa se mencionó el tramo de la ruta Interamericana entre Sumpango y San Juan Sacatepéquez, donde, según se expuso, el deterioro de la carretera persiste desde hace varios años y representa un riesgo para quienes transitan por el lugar.

Pese a las críticas, otro de los panelistas concluyó que la ampliación puede ser positiva para quienes enfrentan dificultades económicas y resumió esa postura con la frase: "Hay que verificar el bolsillo de cada ciudadano; lo que a mí me favorece, no me estorba".

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.