¿Quién es Eddy Roberto Carpio Sam, el nuevo presidente del Banco de Guatemala?

El economista Eddy Roberto Carpio Sam fue designado por el presidente Bernardo Arévalo para dirigir el Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria (JM) durante el período 2026-2030.

Carpio Sam cuenta con más de 25 años de experiencia en la banca central, durante los cuales ha desempeñado cargos relacionados con el análisis macroeconómico, la elaboración de pronósticos económicos y la asesoría en política monetaria. También ha ocupado puestos de representación en organismos financieros internacionales.

Antes de su designación como presidente del Banguat, se desempeñaba como gerente general de la institución, cargo para el que fue nombrado el 8 de octubre del 2026.

Su trayectoria profesional combina la experiencia técnica en el banco central, la participación en organismos internacionales y la actividad académica.

¿Cuál es su formación académica?

Carpio Sam es economista egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y cuenta con estudios de posgrado en universidades nacionales y extranjeras.

Entre sus principales credenciales académicas figura una maestría en Economía, con concentración en Econometría Financiera, por la Universidad de Texas A&M, en Estados Unidos.

También posee una maestría en Investigación de Operaciones por la Universidad Galileo y una especialización en Finanzas por la Universidad de Valparaíso, Chile.

Su preparación incluye el Programa de Estudios Superiores, con mención en Métodos Cuantitativos, del Banco de Guatemala, además de formación complementaria en economía, finanzas y gerencia.

En el ámbito académico, ha ejercido la docencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar. Asimismo, es coautor de investigaciones relacionadas con inflación, tipo de cambio, crecimiento económico y desigualdad.

Su trayectoria en el Banguat y el BID

La carrera profesional de Carpio Sam ha estado vinculada principalmente al Banco de Guatemala, institución en la que ha trabajado durante más de dos décadas.

Entre el 2000 y el 2023 ocupó distintos puestos técnicos y directivos. Fue director del Departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos y asesor permanente de la Junta Monetaria, funciones relacionadas con el seguimiento de las principales variables económicas del país.

Su experiencia también incluye responsabilidades internacionales. Entre el 2023 y el 2025 se desempeñó como director ejecutivo por Centroamérica ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest. Posteriormente, ejerció funciones de consejero por Guatemala ante estos organismos.

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, también ocupó la presidencia del Comité de Programación del Directorio Ejecutivo del BID.

Tras su experiencia internacional, continuó vinculado al Banguat como asesor del Departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos, hasta que fue nombrado gerente general en octubre del 2026.

Como presidente del banco central y de la Junta Monetaria, tendrá entre sus principales responsabilidades participar en la conducción de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, así como contribuir a mantener la estabilidad del nivel general de precios.

El nombramiento se produjo después de que quedara sin efecto la designación de Jonathan Menkos para presidir ambas instituciones, debido a un impedimento legal relacionado con su condición de diputado electo.