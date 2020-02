Requisitos para elección de nuevo titular de SAT deja entrever dedicatoria

Los profesionales interesados en postularse para superintendente de la SAT deberán de presentar sus expedientes el 28 de febrero a las oficinas centrales en la zona 9 la comisión de recepción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El proceso inicia siete días de la destitución del exsuperintendente Abel Cruz Calderón por el incumplimiento de las metas de recaudación en el ejercicio fiscal 2019, según la resolución del Directorio que lo preside el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci y las directoras Adriana Estévez Clavería y Liliana Castillo.

Ambas directoras ya participaron en el primer proceso de selección en el 2018, cuando se destituyó al exsuperintendente Juan Francisco Solórzano Foppa y se nombró a Cruz Calderón, quien fue removido el pasado jueves 6 de febrero.

Por ley son los integrantes del Directorio que deberán de hacer la selección y se espera que a finales de marzo se concluya con el proceso de selección y juramentación del profesional que surja electo de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria pública y los requisitos para optar al cargo.

Lea además: Esta es la primera colocación de deuda que hará el gobierno de Alejandro Giammattei

Los interesados deberán de presentar sus documentos dentro de 15 días para participar en el proceso de postulación.

Contenido

La publicación de elección 2020 por el Directorio presenta cambios con respecto al mismo proceso del 2018, sobre todo en los puntos de la tabla de gradación y la ponderación, que según analistas consultados podría estar orientada para beneficiar a determinados candidatos, en el sentido que limita la oferta de los participantes.

Por ejemplo, en criterio académico el punteo es 25 puntos y se mantiene con respecto al 2018; en el criterio profesional el punteo para el proceso 2020 es de 60 y en la anterior era de 55 puntos.

En ese último criterio, pondera 30 puntos para el parámetro de calificación en la entrevista estructurada para la evaluación de competencias y capacidades; y se evaluará conocimiento institucional de lo público, liderazgo, resolución de conflictos, planificación estratégica, gestión, transformación entre otros.

El mismo criterio de entrevista, pero en 2018 el punto máximo era de 25 puntos.

El ultimo criterio de evaluación es de ética y proyección humana y social con 15 puntos, pero en la tabla de hace dos años fue de 20 puntos.

Teledirigido

Para el diputado Carlos Barreda y el consultor fiscal, Juan Carlos Paredes, esa calificación en la tabla de gradación que estableció el Directorio es la que puede beneficiar a determinado profesional del administrador tributario, exministro o exviceministro de Finanzas, ex contralor General de Cuentas de la Nación, que son las personas que tienen conocimiento de fiscalización y control en la parte impositiva.

“Parece que quieren beneficiar a alguno de los funcionarios actualmente en la SAT, ya que está teniendo ventaja, que puede ser el superintendente interino o a otros intendentes y todo apunta que la tabla está para favorecer a alguien. No es que sea negativo o malo que garantiza cierta continuidad en los procesos, proyectos y prioridades, pero hay que poner atención a quien se nombrará en otras intendencias sobre todo en aduanas”, aseguró el diputado.

El inconveniente es aumentar el punteo de los aspirantes para que cuenten con experiencia en puestos similares y tiene una orientación un poco anunciada o dirigida agrega Paredes.

Ese criterio no brindaría oportunidad a profesionales que podrían tener experiencia en el campo, pero que no han ocupado puestos similares y permite que puedan entrar -sin mayores inconvenientes- ex contralores, profesionales que ya ocuparon cargos en el Ministerio de Finanzas, citó como ejemplo el consultor.

“Se está limitando a este tipo de oferta o profesionales que ya tienen experiencia anteriormente y limita a otros profesionales. Se percibe ese propósito y puede ser manejada”, enfatizó Paredes.

Según la tabla de gradación del Directorio, en todos los parámetros de calificación se desglosa el punteo, pero en la entrevista con calificación de 30 puntos no se detalla en la evaluación, ni cómo se integrará en la evaluación.

La convocatoria señala que se asignará una calificación de 0 a 100 puntos de conformidad a la tabla de gradación y se integrará un listado de aquellos aspirantes que logren un punteo mayor de 60 puntos.

En todo caso, si los candidatos no alcanzan la nota mínima de 60 puntos se declara desierta la convocatoria y en un período de 15 días se hace una nueva.

Blindaje en aduanas

Barreda, resaltó que se debe de atender que con la designación de un nuevo superintendente pueda haber cambios en la intendencia de Aduanas, con la designación de un nuevo superintendente que salga electo en este proceso.

“Habría que poner mucha atención a qué persona se nombra en aduanas”, recalcó el diputado.

Paredes, mencionó que también que personas podrían dirigir otras intendencias operativas como Fiscalización, Jurídico y Recaudación, que son claves para la cobranza y alcanzar las metas.

“El cambio de superintendente de la SAT es político y responde a mucha influencia porque puede haber ciertos intereses. Lo ideal es que sea una institución independiente y técnica”, precisó.

El Ministro de Finanzas y Presidente del Directorio de la @SATGT, #AlvaroGRicci invita a todos los profesionales a postularse para el cargo de Superintendente.

Más información: https://t.co/q0msnA1KqR#DesarrolloGuate pic.twitter.com/2uZmt0DcK3 — Minfin Guatemala (@MinfinGT) February 14, 2020

Superintendente para dos años

De acuerdo con la experiencia reciente, Barrera, dijo que es muy probable que en dos años se vuelva a cambiar al superintendente, dado que las metas de recaudación programadas son altas y difícil de alcanzar.

“Este año la tienen fácil porque es la misma que se aprobó en el presupuesto. Lo interesante será en el 2021 y si no se cumplen pasará lo mismo”, aseguró el legislador.

Tiempos

De acuerdo con los tiempos en la convocatoria, el 28 de febrero se recibirán los expedientes y luego el proceso de postulantes y espacio para tachas.

Le puede interesar: Hidroeléctrica Rocja Pontila: Diputados accionan contra proyecto en la CC

La evaluación, verificación y veracidad de la información; análisis de expedientes y calificación de candidatos y entrevistas y evaluación final.

También se realizarán pruebas psicométricas y de voz (poligrafía).

El proceso podría estar finalizando a finales de marzo.

Contenido relacionado

> Los 5 gigantes tributarios que quitarán el sueño al que esté a cargo de la SAT

> Guatemala buscará en seis meses mejorar tiempos de mercancías en aduanas

> Abel Cruz se va de la SAT: Los próximos pasos para sustituir al superintendente