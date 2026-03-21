Cámara de Amparo confirma libertad del periodista Jose Rubén Zamora

Los magistrados que integran la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron la libertad del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín. Esto, luego de resolver varios amparos con los que la defensa buscaba mantener las medidas sustitutivas en su favor.

Según se tuvo conocimiento, los integrantes de la Cámara resolvieron dos amparos en favor de Zamora Marroquín. En el primero, los magistrados ratificaron las medidas sustitutivas otorgadas por el Tribunal Noveno de Sentencia.

Esta acción legal fue planteada contra la Sala Segunda en materia penal, debido a que había conocido y revocado dichas medidas, pese a que la resolución no era apelable.

En cuanto al segundo amparo conocido por la Cámara, se resolvió que quedaba sin efecto debido a que ya se había emitido otro fallo. En este caso, las acciones fueron dirigidas contra la Sala Tercera en materia penal.

Dicha sala había resuelto dejar sin efecto las medidas sustitutivas a favor de Jose Rubén Zamora, emitidas por el juez suplente Erick García, del Juzgado Segundo de Instancia Penal, quien fue recusado un día después de emitir el fallo a favor del periodista. En este caso, la Sala Segunda no resolvió las apelaciones planteadas y declaró una actividad procesal defectuosa, con lo cual anuló la medida sustitutiva.

Mantiene su libertad

Con la resolución emitida por la Cámara de Amparo y Antejuicio, Jose Rubén Zamora mantiene su libertad mientras no haya sido emitida una sentencia en su contra. Un aspecto que se debe destacar es que la Sala Tercera en materia penal aún debe conocer una apelación planteada en relación con las medidas sustitutivas otorgadas a Zamora.

En febrero, el Ministerio Público (MP) apeló la resolución judicial que benefició con arresto domiciliario al periodista Zamora Marroquín. Dicho recurso fue trasladado a la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal.

La defensa sostuvo que los riesgos procesales habían cesado, dado que el MP ya había presentado el acto conclusivo de la investigación. También resaltó el arraigo de Zamora como garantía para enfrentar el resto de los procesos desde su domicilio.

“Yo ya pegué mis penas de delitos que no cometí”, declaró Zamora al salir de prisión. Luego agregó: “La mentira corre muy aprisa, pero la verdad siempre la alcanza”, y calificó su liberación como “una pequeña ventana de esperanza”.

Zamora fue detenido en julio de 2022, unos días después de publicar varias investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

Organismos internacionales y entidades defensoras de la libertad de prensa han señalado que el caso y el encarcelamiento contra el periodista de 69 años constituyen represalias políticas debido a su labor.

Zamora Marroquín dejó el 12 de febrero del presente año la cárcel de Mariscal Zavala, luego de pasar 1 mil 295 días en prisión preventiva.